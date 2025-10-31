Slušaj vest

Legendarna sarajevska grupa Indexi svojim radom i pesmama ostavila je veliki trag u istoriji jugoslovenske muzike i obeležila jedno vreme. Njihove pesme sveprisutne su i danas, a održavanje koncerata naziva „Indexi i prijatelji” gotovo dve decenije pokazatelj su da regionalna publika i danas jednako uživa u njihovim pesmama , gaji poštovanje i pronalazi inspiraciju u njihovom muzičkom opusu.

Foto: Music Time Production

Nakon Sarajeva i Zagreba, koncert „Indexi i prijatelji” biće održan 3. decembra 2025. godine u beogradskom Sava Centru. Kao i prethodnih godina, neprolazne hitove u čast grupe Indexi pevaće poznata imena regionalne muzičke scene. U Plavoj dvorani uz članove grupe Indexi – Fadila Redžića, Nenu Jurina, Pecu Peteja, Ranka Rihtmana, Sinana Alimanovića i Murisa Varajića publici će se pokloniti i brojni gosti: Dado Topić, Vlatko Stefanovski, Zoran Predin, Vlado Kalember, Seid Memić Vajta, Branko Đurić Đuro, Nermin Puškar, Aida Mušanović Arsić, Goran Karan, Dejan Cukić i Giuliano.

Foto: Music Time Production

Ne propustite priliku da u izvođenju sjajnih pevača i muzičara još jednom čujete pesme “Plima”, “Jutro će promeniti sve”, “Balada”, “Bacila je sve niz rijeku”, “Jutro” i mnoge druge koje su obeležile muziku grupe Indexi između šezdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

Prodaja ulaznica za koncert "Indexi i prijatelji" dostupna je putem servisa tickets.rs .