Partizanov šampionski pohod kroz oko analognog foto-aparata biće predstavljen u subotu, 8. novembra, u okviru promocije foto knjige “SEZONA 2024/25” Jovana Mihajlovića. Događaj će biti održan u galeriji “Neon” u Beogradu, sa početkom od 18 časova i 30 minuta.

Foto knjiga “SEZONA 2024/25” autora Jovana Mihajlovića donosi 172 strane koje ostavljaju večni trag o najupečatljivijim trenucima iz Partizanove šampionske sezone. U trećoj foto knjizi, autor vodi kroz gradove najintenzivnijih navijačkih gostovanja – Pariz, Berlin, Lion, Milano, Bolonju i Minhen, uz neizostavne prizore iz Beograda. Kadrovi su zabeleženi analognim foto-aparatima, te svaka stranica nosi posebnu teksturu i emociju, a svaki trenutak dobija težinu neizbrisive uspomene.

“SEZONA” nije samo foto knjiga, već dokument navijačke strasti, atmosfere i zajedništva koji čine Partizan autentičnim. Nastala kao diplomski rad, te prerasla u ediciju koja iz godine u godinu donosi sve ličniji i intimniji sadržaj, “SEZONA” objedinjuje specifične trenutke koji nisu dostupni putem interneta i društvenih mreža.

Objavljena na dan kada JSD Partizan slavi jubilej 80 godina postojanja, “SEZONA 2024/25” pod sloganom vrednost koja ostaje napraviće niz promotivnih događaja širom Srbije i regiona, a prvi će biti održan u subotu, 8. novembra, u galeriji “Neon” (Crnogorska 10), sa početkom u 18 časova i 30 minuta.

U sklopu koncepta vezanog za jubilej, događaj neće biti isključivo vezan za autorska dela Jovana Mihajlovića, već će predstaviti bogatstvo Partizana kroz slike, knjige, fanzine, fotografije, grafike, CD izdanja drugih autora koji aktivno stvaraju, a čiji radovi će se naći izloženi u prostoru. Program će voditi glumci Andrija Marković i Nikola Štrbac, dok će tokom večeri biti niz iznenađenja za sve prisutne posetioce.

Kako je “SEZONA” prvenstveno posvećena energiji koju donose navijači Partizana, ulaz na događaj je besplatan i slobodan za svakog posetioca.