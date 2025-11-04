Slušaj vest

U organizaciji modne agencije Select, 39. Fashion Selection održaće se u Beogradu 4. i 5. novembra u Hangaru od 18 časova, dok je finale 9. novembra u Ložionici od 19 časova.

Foto: Sofija Milićević

Ovogodišnje izdanje, jedne od najznačajnijih regionalnih modnih manifestacija, okuplja više od trideset domaćih dizajnera i donosi tri dana programa koji spajaju nove autore i afirmisana imena, od elegancije preciznog kroja i večernjih toaleta do urbanog streetweara, uz kolekcije za najmlađe i revije posvećene nasleđu i ideji bezvremenske elegancije.

Foto: Sofija Milićević

Manifestaciju 4. novembra otvara revija dizajnera Nemanje Pantelića, koji će predstaviti novu kolekciju i poseban omaž saradnji dugoj 18 godina sa modnom agencijom Select. Pored premijernih modela, publika će videti i odabrane komade iz ranijih sezona koji su obeležili njegov dosadašnji rad i postali njegov prepoznatljiv potpis.

Tokom iste večeri, svoje kolekcije prikazaće brend Gorim dizajnerke Gorice Pejaković, kao i dizajnerke Slavica Simeunović i Sara Veličkovska predstavnice brenda Maestra – linije namenjene ženama od 35 do 65 godina, koje će se ovom prilikom pojaviti i u ulozi manekenki. Nakon toga slede i autori kao što su Mina Simić, Ana Ivković, Ivana Batalović, Mirsada Bulić i Azra Poturović.

Foto: Sofija Milićević

Pista neće pripasti samo odraslima jer Select je jedina agencija kod nas koja profesionalno radi sa decom manekenima, pa će u okviru porodičnog programa Kids & Teen Fashion Selection publika videti novu kolekciju brenda Mayoral prvog dana, a potom, drugog dana u popodnevnim satima, i dečije kolekcije brendova Lindex i Dexy Co.

Drugog dana, 5. novembra, večernji deo programa donosi autorske kolekcije Bojane Bidžovski, Marije Vitez, Mag Bags handmade by Marija Vujičić, Ninia by Sanja Konjović, Božice Spasić, Big Hug by Beka Zečević, Sanje Đorđević i Đurđe Maljković. Fokus je na ručnom radu, ličnom dizajnerskom pečatu i nosivosti koja ne odustaje od stava i linije.

Foto: Promo

Program 39. Fashion Selectiona se nastavlja 9. novembra u prostoru Ložionice, gde će svoje modele predstaviti mladi dizajneri odabrani na prolećnom konkursu održanom u okviru Fashion Selectiona – nova generacija koja stupa na scenu.

Iste večeri program će zatvoriti tematska revija „Chanel’s Shadow“, omaž stogodišnjici male crne haljine i nasleđu kuće Chanel. U pitanju je interpretacija Chanel koda danas: minimalizam, disciplina forme i elegancija koja traje. Svoje viđenje predstaviće renomirani autori, među njima Zvonko Marković, Igor Todorović, Jelena Kalenić by Lavani Couture, Peđa Đuknić, Gorica Pejaković, Helena Scrittore, Yeya by Jelena Atanasković, Misi by Gordana Boškić, Dragana Gleđa, Igor Jagić, Nemanja Pantelić, Mima Madžarac, Marija Chany, Maja Dimitrijević i Big Hug by Beka Zečević.