Slušaj vest

Od srede, 5. novembra, u terminu 00.10, svakog radnog dana emitujemo novu seriju na Kurir televiziji “Istine i laži”, srpsku telenovelu koju je lako zavoleti.

Radnja serije počinje Beogradom sa kraja devedesetih. Grupa srednjoškolaca maturira. Marina Božić je devojka Pavla Filipovića, školskog siledžije. Nakon što Marina uhvati Pavla tokom odnosa sa drugom devojkom, u kupatilu tokom mature, napušta zabavu. Nikola Isidorović joj se pridružuje i imaju odnose u njegovom autu. Marina ostaje trudna i njen otac, Rade Božić, vlasnik uspešne kompanije hrane za pse “RBG Group”, joj govori da se uda za Pavla, ne znajući šta se desilo između nje i Nikole. Ta noć ispunjena uzbuđenjima, glasnom muzikom i alkoholom, ostaće im svima u sećanju kao kraj jedne ere i početak nove faze u njihovim životima.

1/5 Vidi galeriju Istine i laži Foto: Aleksandar Krstovic/AKKphoto

Prolazi dvadeset godina. Pavle radi za “RBG Group”, a Nikola je zabušant koji radi kao šetač pasa. Pavle i Marina su u, ne tako srećnom, braku i imaju sina srednjoškolca, Arsenija. U njihovoj kući živi i drčna sluškinja Ceca. Marina Nikolu unajmljuje za svog psa Evu, i, setivši se šta se desilo između njih dvoje maturske večeri odlučuje da uradi DNK test kako bi utvrdila da li je Arsenije Nikolin sin. Ispostavlja se da jeste. To je glavni zaplet serije: Nikola se snalazi u roditeljstvu, Pavle ponižava njegovo upadanje, Arsenije pokušava da bude u dobrim odnosima sa obojicom, dok Marina počinje romansu sa Nikolom. Pavle vara Marinu sa Tatjanom Milenković, glavnom negativkom.

Foto: Promo

Nikolinu porodicu čine otac Ilija, majka Dana i mlađa sestra Tara. Ilija ima prodavnicu tkanine, Dana je večito nezadovoljna svojim životom, dok je Tara koja radi u “RBG Group” nesrećna u ljubavi. Nikolini nerazdvojni prijatelji su, još od srednje škole, Kristina Bajčetić i Slobodan Kokot. Kristina ima radio stanicu Plej i pušta staru pop-rok muziku. Sloba je zabušant koji živi sa očuhom Danilom. Nikola, Kristina i Sloba žive živote kao da se u tih 20 godina nije ništa promenilo, i dalje poštujući zakletvu koju su položili pre mnogo vremena, da nikada neće imati stalan posao, ozbiljnu vezu i porodicu.