U Sava Centru, 23. novembra, bend će održati koncert uz simfonijski orkestar i prirediti spektakl koji spaja strast rokenrola i raskoš klasične muzike.


„Ovo je najveći izazov i najveće zadovoljstvo do sada. Spojićemo dva sveta, našu strast i orkestarsku snagu“, kaže Goran Šepa Gale.


Rokenrol nikada nije zvučao ovako monumentalno!

Karte su u prodaji na tickets.rs – požurite dok ih još ima!

Kerber
Foto: Marina Pešić

