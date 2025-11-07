Snažno, emotivno i veličanstveno, legendarni Kerber vraća se na veliku scenu!
Zabava
Kerber diže Sava Centar na noge: Rokenrol i simfonija u istom ritmu!
U Sava Centru, 23. novembra, bend će održati koncert uz simfonijski orkestar i prirediti spektakl koji spaja strast rokenrola i raskoš klasične muzike.
„Ovo je najveći izazov i najveće zadovoljstvo do sada. Spojićemo dva sveta, našu strast i orkestarsku snagu“, kaže Goran Šepa Gale.
Rokenrol nikada nije zvučao ovako monumentalno!
Karte su u prodaji na tickets.rs – požurite dok ih još ima!
Foto: Marina Pešić
Promo