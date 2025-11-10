Čast da se prvi domaći rock koncert zasvira u novom prostoru pripala je legendarnom bendu Kerber.
Kerber otvara novo poglavlje Sava Centra: Prvi rock koncert u renoviranoj Plavoj dvorani!
Nakon svečane rekonstrukcije, Sava Centar ponovo sija, a prvi rock zvuci koji će odjeknuti u novoj Plavoj dvorani biće pesme Kerbera.
23. novembra, bend nastupa uz simfonijski orkestar, spajajući tradiciju i moć savremenog zvuka.
“Velika je čast što baš mi otvaramo ovo poglavlje. Rokenrol i Sava Centar imaju zajedničku dušu, energiju i emociju koja se ne gubi“, poručuje Gale.
Budite deo istorije! Karte su dostupne na tickets.rs
Foto: Marina Pešić
