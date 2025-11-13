Slušaj vest

Uz simfonijski orkestar, Kerber će 23. novembra u Sava Centru izvesti svoje najveće hitove u potpuno novim aranžmanima.

Publiku očekuje dvosatno putovanje kroz emocije, snagu i zvuk koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Kerber
Foto: Marina Pešić

Kerber se vraća tamo gde pripada, pred publiku koja diše sa njima.

