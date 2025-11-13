Jedan od najznačajnijih domaćih rock bendova donosi spektakl koji spaja generacije.
Rokenrol se vraća kući: Kerber i simfonijski orkestar osvajaju Beograd!
Uz simfonijski orkestar, Kerber će 23. novembra u Sava Centru izvesti svoje najveće hitove u potpuno novim aranžmanima.
Publiku očekuje dvosatno putovanje kroz emocije, snagu i zvuk koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Foto: Marina Pešić
Kerber se vraća tamo gde pripada, pred publiku koja diše sa njima.
Karte su u prodaji na tickets.rs, ne čekajte poslednji trenutak!
