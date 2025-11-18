Kada se moć rokenrola susretne sa elegancijom simfonije, nastaje magija!
Veče za pamćenje: Kerber i simfonijski orkestar priređuju spktakulatni rock koncert
Upravo to čeka publiku 23. novembra u Sava Centru, gde će Kerber održati koncert uz pratnju simfonijskog orkestra.
Pesme koje su obeležile generacije: Ratne igre, Seobe, Bolje da sam druge ljubio, sada će zasijati u monumentalnim aranžmanima.
Pravi muzički užitak za sve ljubitelje roka i emocije uživo.
Karte su dostupne na tickets.rs – rezervišite svoje mesto na vreme!
Foto: Marina Pešić
