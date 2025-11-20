Slušaj vest

Rokenrol ima novo ime za magiju: Kerber i simfonijski orkestar.

Publiku 23. novembra u Sava Centru očekuje spoj moćnog zvuka, emocije i produkcije kakva se retko viđa.


„Želimo da svaka nota bude zahvalnost publici koja nas nikada nije zaboravila“, kaže Gale.


Ovo je koncert na kojem će roditelji i deca pevati iste pesme, sada u novom, raskošnom ruhu.


Karte su u prodaji na tickets.rs – ne propustite priliku da budete deo priče koja traje!

Kerber
Foto: Marina Pešić

