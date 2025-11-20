Uvođenjem novih elemenata u način poslovanja nadmašićete konkurenciju. Čuvajte svoje poslovne tajne. Ukoliko još niste sreli svoju srodnu dušu, danas ...

Očekuju vas promene u timu zaposlenih i nove metode rada. To će vam omogućiti prednost u odnosu na konkurenciju. Planirate putovanje s partnerom. Izme...

Posvetite ovaj dan osmišljavanju rezervnog plana radnih aktivnosti. To će biti neophodno zbog promenljivih okolnosti. Primećujete promenu u partnerovo...

Ovaj dan je kao stvoren za novi plan radnih aktivnosti. Očekuje vas rad na novom projektu. Postići ćete uspeh u zajedničkom poduhvatu koji ste s partn...

Uspeh u uslužnim delatnostima može vam obeležiti ovaj period. Očekuju vas povoljne vesti i povećani obim posla. Slobodni Lavovi danas mogu upoznati je...

Povoljan aspekt doneće vam stabilizaciju na poslu. Međuljudski odnosi će se popraviti. Vaš odnos s partnerom ulazi u mirnije vode, period razmirica je...

Uspešan završetak rada na dugoročnom projektu ispuniće vas ponosom i zadovoljstvom. Bićete pohvaljeni. Slobodne Vage danas mogu upoznati izuzetnu osob...

Ovaj dan može vam doneti odlične rezultate na poslu ukoliko se bavite trgovinom i uslužnim delatnostima. Lep izlazak s prijateljima proteći će u znaku...

Ovaj dan vam može doneti uspešnu poslovnu saradnju sa inostranstvom. Očekuje vas poslovno putovanje. Već duže vreme gajite više od prijateljskih oseća...

Ukoliko danas budete povukli pravi poslovni potez, očekuje vas uspeh na dugoročnom nivou. Moguće zbližavanje sa osobom koju već duže vreme poznajete, ...

Ovaj dan mogu obeležiti važne vesti, a s tim u vezi je moguće iznenadno poslovno putovanje. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Uspešno ćete prevazići ...