Tri generacije pod jednim krovom, uz isti refren, samo uz Kerber.
Kerber spaja generacije: Jedan koncert, hiljadu emocija!
Rokenrol ima novo ime za magiju: Kerber i simfonijski orkestar.
Publiku 23. novembra u Sava Centru očekuje spoj moćnog zvuka, emocije i produkcije kakva se retko viđa.
„Želimo da svaka nota bude zahvalnost publici koja nas nikada nije zaboravila“, kaže Gale.
Ovo je koncert na kojem će roditelji i deca pevati iste pesme, sada u novom, raskošnom ruhu.
Karte su u prodaji na tickets.rs – ne propustite priliku da budete deo priče koja traje!
Foto: Marina Pešić
