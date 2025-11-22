Koncert koji pokazuje da prava muzika ne stari – već sazreva.
Zabava
Kerber, snaga, emocija i tradicija domaćeg rokenrola u Sava Centru!
Legendarni Kerber vraća se na veliku scenu 23. novembra, uz simfonijski orkestar i priređuje koncert, koji spaja decenije i emocije.
Publika će moći da čuje bezvremenske pesme u novom svetlu – u prostoru koji odiše istorijom i vrhunskim zvukom.
Foto: Marina Pešić
Kerber – glas koji traje, emocija koja ne bledi.
Karte su u prodaji na tickets.rs – obezbedite ih dok još ima slobodnih mesta!
