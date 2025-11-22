Slušaj vest

Legendarni Kerber vraća se na veliku scenu 23. novembra, uz simfonijski orkestar i priređuje koncert, koji spaja decenije i emocije.

Publika će moći da čuje bezvremenske pesme u novom svetlu – u prostoru koji odiše istorijom i vrhunskim zvukom.

Kerber
Foto: Marina Pešić

Kerber – glas koji traje, emocija koja ne bledi.

Karte su u prodaji na tickets.rs – obezbedite ih dok još ima slobodnih mesta!

Promo