U samom srcu planine Tare, među borovima koji šapuću i pogledima koji oduzimaju dah, rađa se dragulj savremenog planinskog življenja — Panorama Resort & Spa Tara.

Ekskluzivni kompleks stanova i sadržaja svetskog nivoa, namenjen onima koji žele više od doma — žele iskustvo života u harmoniji luksuza i prirode.

✨ Završetak izgradnje u završnoj fazi — prilika koja se ne propušta!

Svaki detalj u okviru Panorama Resort & Spa Tara pažljivo je osmišljen kako bi spojio udobnost modernog dizajna sa toplinom planinskog ambijenta.

Panoramski prozori otvaraju se ka beskrajnim vidicima, dok sofisticirani enterijeri, pažljivo birani materijali i nenametljiv luksuz stvaraju atmosferu potpunog mira i ekskluzivnosti.

️ Ekskluzivni sadržaji uključuju:

• Spa & Wellness centar sa unutrašnjim , spoljnim i decijim bazenom, saunama i relaks zonom

• Restoran i lounge bar sa panoramskim pogledom

• Fitnes centar i prostorije za rekreaciju

- kongresnu salu

• Privatni parking i garaže

• Recepciju i obezbeđenje 24/7

• Dečju zonu i multifunkcionalne prostore za porodične aktivnosti

Na samo nekoliko sati od Beograda, Panorama Resort & Spa Tara postaje sinonim za planinski luksuz i investiciju sa dušom — mesto gde vreme sporije teče, a svaki trenutak postaje vredan pamćenja.

Lokacija: Planina Tara – biser zapadne Srbije

Useljenje uskoro – ograničen broj stanova u ponudi!

062 222 267

Rezervišite svoj kutak mira i prestiža već danas.

Jer pravi luksuz nije u posedovanju – već u doživljaju.

