TARA DOBIJA SVOJ BISER – PANORAMA RESORT & SPA: LUKSUZ KOJI DODIRUJE NEBO!
U samom srcu planine Tare, među borovima koji šapuću i pogledima koji oduzimaju dah, rađa se dragulj savremenog planinskog življenja — Panorama Resort & Spa Tara.
Ekskluzivni kompleks stanova i sadržaja svetskog nivoa, namenjen onima koji žele više od doma — žele iskustvo života u harmoniji luksuza i prirode.
✨ Završetak izgradnje u završnoj fazi — prilika koja se ne propušta!
Svaki detalj u okviru Panorama Resort & Spa Tara pažljivo je osmišljen kako bi spojio udobnost modernog dizajna sa toplinom planinskog ambijenta.
Panoramski prozori otvaraju se ka beskrajnim vidicima, dok sofisticirani enterijeri, pažljivo birani materijali i nenametljiv luksuz stvaraju atmosferu potpunog mira i ekskluzivnosti.
️ Ekskluzivni sadržaji uključuju:
• Spa & Wellness centar sa unutrašnjim , spoljnim i decijim bazenom, saunama i relaks zonom
• Restoran i lounge bar sa panoramskim pogledom
• Fitnes centar i prostorije za rekreaciju
- kongresnu salu
• Privatni parking i garaže
• Recepciju i obezbeđenje 24/7
• Dečju zonu i multifunkcionalne prostore za porodične aktivnosti
Na samo nekoliko sati od Beograda, Panorama Resort & Spa Tara postaje sinonim za planinski luksuz i investiciju sa dušom — mesto gde vreme sporije teče, a svaki trenutak postaje vredan pamćenja.
Lokacija: Planina Tara – biser zapadne Srbije
Useljenje uskoro – ograničen broj stanova u ponudi!
062 222 267
Rezervišite svoj kutak mira i prestiža već danas.
Jer pravi luksuz nije u posedovanju – već u doživljaju.
homevision2022.rs
