Slušaj vest

U moru svakodnevnih obaveza i brzih misli, dozvolite sebi trenutak za ljubav. Ove subote, uz dnevne novine Kurir, poklanjamo vam ljubavni roman koji će vas uvući u vrtlog emocija, uzburkanih osećanja i nežnih pogleda koji znače više od hiljadu reči.

To je priča o strasti i izdaji, o slabostima koje nas čine ljudima i snazi koja nas podiže kada pomislimo da je sve izgubljeno.

Na svakoj stranici — borba između razuma i srca, prošlosti i budućnosti, tame i svetlosti. A negde između redova — ono najlepše: ljubav koja ne odustaje.

Prepustite se pričama koje vraćaju veru u emocije i podsećaju da svaka ljubav ima svoju cenu, ali i svoju čar.

Foto: Promo