Srbija ponovo ima priliku da pokaže karakter – i to protiv jednog od najtežih protivnika na svetu. Engleska dolazi sa zvezdama Premijer lige, ali “Orlovi” znaju da igraju kad je najteže.

Atmosfera se već zahuktava, a navijači veruju u ono najbolje – “srpski inat” i pobedu koja bi se pamtila. A ono još važnije – veruje i Strahinja Pavlović.

Srpski reprezentativac samouvereno je poručio da će na Vembli, zajedno sa saigračima, izaći maksimalno motivisan. Šanse za plasman i dalje postoje, pa su tri boda u Londonu za “Orlove“ sada imperativ.

