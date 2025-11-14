Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenike Kozmu i Damjana, poznatije kao Vrači ili Vračevi. U dnevnim novinama Kurir čeka vas POKLON - IKONA SVETOG KOZME I DAMJANA sa zlatotiskom.

Kozma i Damjan bili su braća iz Azije, čija je majka bila hrišćanka, a otac neznabožac. Iako ih otac nije učio hrišćanskim pravilima, budući čudotvorci sledili su majku, a nakon očeve smrti zajedno s njom su se posvetili služenju Isusu Hristu. Sveti Vrači slave se dva puta u toku godine - 14. novembra i 14. jula.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Darija Vučko i Ognjen Mićović: „Tvrđava“ je priča o ljubavi i ljudima koji su preko noći odrasli.

Mladi glumci i reditelj Saša Hajduković govore o novoj domaćoj TV seriji, čija je radnja smeštena u Knin devedesetih godina.

Anamarija Vartolomej: Nekada je jedan od načina da se žena oseća bezbedno bio da se okrene veri.

Zlatan Vidović: „Crna svadba“ je među najboljim serijama koje su se pojavile.

Foto: Kurir