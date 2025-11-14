Serija koja je osvojila gledaoce vraća se 15. novembra: Spremite se za bindžovanje 3. sezone „12 REČI“
Od petka 15. novembra gledaoci će moći da bindžuju treću sezonu jedne od najgledanijih domaćih serija „12 REČI“, u produkciji TS Media i Public Filma. Nakon dve izuzetno uspešne sezone, koje su oduševile i publiku i kritiku, novi ciklus donosi deset epizoda ispunjenih napetim obrtima i složenim moralnim dilemama, u kome svaka reč ima posledice
U središtu priče je advokat Miloš Ivanović (Viktor Savić), koji preuzima slučaj koji će zauvek promeniti njegov život – odbranu Filipa Marića (Nikola Šurbanović), prijatelja iz detinjstva optuženog za ubistvo lokalnog biznismena Vlastimira Trkulje. Na mestu zločina pronađen je Filipov DNK, a svi dokazi ukazuju da je upravo on počinilac. Dok pokušava da dokaže nevinost svog klijenta, Miloš se suočava sa moćnim protivnikom, advokatom Igorom Marovićem (Marko Marković), čije veze sa podzemljem i svetom kriminala prete da unište sve što Miloš zastupa.
Suočen sa dokazima i sveopštom pretnjom, Miloš odlučuje da preuzme istragu u svoje ruke, u kojoj razotkriva da Vlastimir Trkulja nije bio samo običan biznismen.
Da li će Miloš ostati veran svojim principima ili će biti prisiljen da se priključi mreži moći, kako bi preživeo i zaštitio ljude koje voli? U igri u kojoj su granice između zakona i zločina tanje nego ikad, svaka odluka može biti kobna.
Treća sezona „12 REČI“, čiju režiju potpisuje Jelena Stolica, ima izvanrednu glumačku postavu, pa tako osim Viktora Savića, Nikole Šurbanovića, Marka Markovića, glumačku rolu čine i Ivana Vuković, Đorđe Marković, Denis Murić ,Nikola Pejaković, Vesna Trivalić i Branka Pujić.
Serija će za bindžovanje biti dostupna od 15. novembra na svim platformama Telekoma Srbija.
Promo