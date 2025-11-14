Slušaj vest

Od petka 15. novembra gledaoci će moći da bindžuju treću sezonu jedne od najgledanijih domaćih serija „12 REČI“, u produkciji TS Media i Public Filma. Nakon dve izuzetno uspešne sezone, koje su oduševile i publiku i kritiku, novi ciklus donosi deset epizoda ispunjenih napetim obrtima i složenim moralnim dilemama, u kome svaka reč ima posledice

Foto: TS Media

U središtu priče je advokat Miloš Ivanović (Viktor Savić), koji preuzima slučaj koji će zauvek promeniti njegov život – odbranu Filipa Marića (Nikola Šurbanović), prijatelja iz detinjstva optuženog za ubistvo lokalnog biznismena Vlastimira Trkulje. Na mestu zločina pronađen je Filipov DNK, a svi dokazi ukazuju da je upravo on počinilac. Dok pokušava da dokaže nevinost svog klijenta, Miloš se suočava sa moćnim protivnikom, advokatom Igorom Marovićem (Marko Marković), čije veze sa podzemljem i svetom kriminala prete da unište sve što Miloš zastupa.

Foto: TS Media

Suočen sa dokazima i sveopštom pretnjom, Miloš odlučuje da preuzme istragu u svoje ruke, u kojoj razotkriva da Vlastimir Trkulja nije bio samo običan biznismen.

Da li će Miloš ostati veran svojim principima ili će biti prisiljen da se priključi mreži moći, kako bi preživeo i zaštitio ljude koje voli? U igri u kojoj su granice između zakona i zločina tanje nego ikad, svaka odluka može biti kobna.

Foto: TS Media

Treća sezona „12 REČI“, čiju režiju potpisuje Jelena Stolica, ima izvanrednu glumačku postavu, pa tako osim Viktora Savića, Nikole Šurbanovića, Marka Markovića, glumačku rolu čine i Ivana Vuković, Đorđe Marković, Denis Murić ,Nikola Pejaković, Vesna Trivalić i Branka Pujić.

Serija će za bindžovanje biti dostupna od 15. novembra na svim platformama Telekoma Srbija.