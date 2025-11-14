Slušaj vest

Od nedelje, 9. novembra, vikendom u terminu 19.30, emitujemo emotivnu seriju o životu legende narodne muzike, Džeju Ramadanovskom.

Priča prati život ovog pevača od 1976. do 1992. godine, tj. od njegove najranije mladosti do ulaska u muzičke vode. Džej je dorćolski dečak, neverovatno šarmantan i velikodušan. Plemenit u namerama i baksuzan, što je razlog zbog čega je deo mladosti proveo u popravnim domovima, iz koje tačke i kreće priča. Džej je u domu, nedeljom, kad se cela porodica okuplja. Potisnuta tuga je okidač za njegovu motivaciju da postane neko važan. On ne zna kako to da postane niti zna čime bi se bavio. Pevanje mu je tek usputna zabava.

Džej je narator koji nas vodi ne samo kroz svoj život, nego i kroz život Dorćola u tom periodu. Taj svet je bogat, duhovit, tužan i radostan, pun života i duha. Džej najveći deo vremena provodi na ulici. Ulica za njega predstavlja ambijent važniji od škole, od kuće. Na ulici je odrastao, sticao vaspitanje, rešavao moralne dileme, nalazio prijateljstva i gubio ljubavi.

1/7 Vidi galeriju „Nedelja“, nova vikend serija na Kurir televiziji od 9. novembra Foto: Promo

Džej je imao prilično teško detinjstvo; često je odbijan i odbacivan od društva, poznanika, čak i najbliže porodice. Njegov snažan, vedar i nepokolebljiv duh se nije slomio, već je njegovo teško detinjstvo upravo uslovilo kasnije i njegovo muzičko stvaralaštvo, zbog čega je i ono ostalo autentično nasleđe. Mnogo više vremena i koncentracije troši na šibicarenje i dorćolske kockarske igre — krleč i barbut. Na ulici upoznaje Ninu, plavu devojku - princezu Dorćola sa kojom će kao klinac izgubiti glavu, dok kasnije ne nađe ljubav svog života, romkinju Danicu, koju će oženiti i s kojom će imati decu.

Foto: Promo

Džej upoznaje Marinu Tucaković i Futu u trenutku kad pravi društvo prijatelju koji treba da im proda jakne. Tada Marina i Futa sasvim slučajno čuju Džeja kako peva i potpuno polude za njim. Od 1987. godine njegova karijera se razvija i raste popularnost, ali Džej ništa ne menja u svom karakteru, dok se svi oko njega menjaju. Poseban akcenat u seriji je odnos između Džeja i njegovog brata Isa Lera Džambe koji je tada važio za jednog od vodećih mangupa, koji je samo nestao s lica zemlje. Za Džeja porodica predstavlja nukleus iz kog sve nastaje i suština cele serije jeste porodična drama prikazana kroz njenu disfunkcionalnost, da bi se ponovo povezala.