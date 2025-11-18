Slušaj vest

Ulaznice u prodaji od 21. novembra u 10.00h putem platforme eFinity

Danas, četvorostruki dobitnik GRAMMY® nagrade, tekstopisac, producent, multiinstrumentalista i istinska višestruka ikona, Lenny Kravitz, najavljuje najnovije datume moćne koncertne turneje Lenny Kravitz Live 2026.

Nakon gotovo dve decenije, jedan od najuticajnijih savremenih muzičara ponovo dolazi u Beograd, gde će 17. juna održati koncert na Ušću - događaj koji predstavlja retku priliku da domaća publika uživo iskusi stvaralaštvo jednog od najznačajnijih umetnika svog vremena.

Ulaznice su u prodaji od petka, 21. novembra 2025. preko aplikacije i sajta eFinity.

Nakon njegove hvaljene turneje Blue Electric Light 2025, koja je uključila rasprodate koncerte širom Evrope, Južne Amerike, Australije i rezidenciju u Las Vegasu, Kravitz nastavlja ono što je Billboard opisao kao „Lennaissance“ - period globalnog uspeha i kreativnog preporoda. Kravitz je svoj 12. studijski album Blue Electric Light objavio u maju 2025. godine. Associated Press nazvao je album „slavnim… najboljim materijalom rokera u godinama“, dok je NPR pohvalio da je reč o „kaleidoskopu uzletele rock muzike, psihodeličnog funka, nežnog soula i još mnogo toga“. Kravitz je 2025. dobio svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, nagradu „Music Icon Award“ na People’s Choice Awards 2024, nagradu „Best Rock Award“ na MTV Video Music Awards 2024 i CFDA nagradu „Fashion Icon Award“.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.

Foto: Mia Ross/©Mia Ross

O LENNYJU KRAVITZU

Smatran jednim od najistaknutijih rok muzičara današnjice, Lenny Kravitz prevazilazi žanrove, stil, rasu i klasu tokom karijere duže od tri decenije. Nadahnut soulom, rokom i funkom šezdesetih i sedamdesetih godina, ovaj tekstopisac, producent i multiinstrumentalista osvojio je četiri GRAMMY® nagrade.

Lenny je objavio svoj hvaljeni studijski album Blue Electric Light 24. maja 2024. godine. Nastavljajući ono što Billboard naziva „Lennaissance“, Kravitz je trenutno na svetskoj turneji u znak podrške albumu, koja je uključila rasprodate koncerte širom Evrope, Južne Amerike, Australije i rezidenciju u Las Vegasu.

Kravitz je nedavno dobio svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, nagradu „Music Icon Award“ na People’s Choice Awards 2024, kao i nagradu „Best Rock Award“ na MTV Video Music Awards 2024. Takođe je nagrađen od strane CFDA organizacije nagradom „Fashion Icon Award“ za svoju ulogu ne samo kao jednog od najcenjenijih rok muzičara, već i kao velikog modnog uticaja.

Godine 2023. Kravitz je predstavio himničnu „Road To Freedom“, pesmu koju je napisao, izveo i producirao posebno za hvaljeni Netflix film Rustin. Pesma, koju možete čuti OVDE, svira tokom odjavne špice filma. Uz nju, Kravitz je dobio nominaciju za Zlatni globus za „Najbolju originalnu pesmu – film“, Critics Choice nominaciju za „Najbolju pesmu“ i nominaciju Guild of Music Supervisors nagrade za „Najbolju pesmu napisanu i/ili snimljenu za film“.

Foto: ©Mia Ross

Pored dvanaest albuma, koji su prodati u 50 miliona primeraka širom sveta, njegova kreativna firma Kravitz Design Inc. ima impresivan portfolio projekata, uključujući hotelske objekte, stambene zgrade, privatne rezidencije i saradnje sa legendarnim brendovima kao što su Rolex, Leica i Dom Pérignon. Njegov dizajnerski rad nedavno je istaknut u časopisu Architectural Digest, gde je predstavio svoj impresivni i istorijski dom u Parizu. Godine 2022. lansirao je svoj ultra-premium brend žestokog pića, Nocheluna Sotol — destilat iz Čivave u Meksiku, napravljen od biljke sotol.

Kravitz je autor knjige Flash, koja prikazuje njegovu jedinstvenu rok fotografiju, a njegovi memoari Let Love Rule dospeli su na listu najprodavanijih knjiga The New York Timesa.

Lenny je trenutno ambasador i globalno lice YSL Beauty brenda za njihov parfem Y, kao i globalni ambasador luksuznog brenda satova Jaeger-LeCoultre. Ovaj multidisciplinarni umetnik pojavio se i u filmu, tumačeći Cinnu u hitovima The Hunger Games i The Hunger Games: Catching Fire, kao i u hvaljenim filmovima Precious i The Butler.