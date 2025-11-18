Slušaj vest

Globalne rock ikone Deep Purple danas najavljuju nove datume svoje evropske turneje zakazane za 2026. godinu. Koncert u Beogradu zakazan je za 10. oktobar 2026. u Beogradskoj areni.

Poznati po tome što više od pet decenija definišu zvuk rock muzike, Deep Purple ostaju jedni od najcenjenijih izvođača uživo na svetu.

Kao predgrupa, u Beogradskoj areni, nastupiće bend “JAYLER”, koji će domaćoj publici dati sjajnu uvertiru za spektakl koji sledi. Ulaznice će biti u prodaji od petka, 21. novembra 2025. u 10 časova putem eFinity platforme.

Malo je bendova u istoriji rock muzike koji su izgradili snažno i trajno nasleđe poput Deep Purplea. Sa više od pet decenija albuma na vrhovima top-lista, rasprodatim turnejama i ulaskom u Rokenrol kuću slavnih, oni ostaju jedan od najuticajnijih i najuglednijih bendova na svetu. Njihovi neprevaziđeni hitovi — od „Smoke on the Water“ do „Highway Star“ — nastavljaju da inspirišu generacije muzičara, dok njihovi nastupi uživo potvrđuju status pionira hard rocka.

Muzika Deep Purplea nastavlja da dopire do novih generacija i inspiriše fanove širom sveta. Njihov klasik iz 1970. godine, „Child in Time“, nedavno je prerađen za trejler najnovije sezone megahit serije Stranger Things, predstavljajući jednu od najmoćnijih rock pesama milionima novih slušalaca i ponovo raspirujući globalno divljenje bezvremenom zvuku benda. Ovaj trenutak savršeno reflektuje trajni uticaj Deep Purplea i njihovu sposobnost da ostanu relevantni u današnjoj kulturi. Zajedno sa uspehom njihovog hvaljenog albuma =1 iz 2024. godine, ovi legendarni hard rock heroji ne pokazuju znake usporavanja, već nastavljaju da pomeraju granice žanra za publiku širom sveta.

Ulaznice za koncert benda Deep Purple, dostupne su od petka, 21. novembra putem platforme eFinity.