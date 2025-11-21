Slušaj vest

Danas je počela prodaja ulaznica za jedan od najvažnijih muzičkih događaja naredne godine: povratak četvorostrukog GRAMMY® pobednika, tekstopisca, producenta, multiinstrumentaliste i globalne ikone, Lennyja Kravitza, koji 17. juna stiže na Ušće u sklopu svoje velike svetske turneje Lenny Kravitz Live 2026. Nakon gotovo dve decenije, jedan od najuticajnijih savremenih umetnika vraća se pred srpsku publiku, donoseći energiju i stvaralaštvo koja su obeležila više od tri decenije njegove karijere.

Ulaznice su od danas dostupne putem sajta eFinity i aplikacije, a očekuje se ogromno interesovanje, budući da je Kravitz tokom svoje prethodne turneje Blue Electric Light 2025 beležio rasprodate koncerte širom sveta. 

Foto: Mia Ross

Njegov istoimeni 12. studijski album, objavljen 2025. godine, proglašen je jednim od najboljih u njegovoj diskografiji, dok je period njegovog stvaralačkog uspona koji mediji nazivaju „Lennaissance“ potvrdio prestižnim nagradama – zvezdom na Holivudskoj stazi slavnih, nagradama „Music Icon Award“, „Best Rock Award“ i „Fashion Icon Award“.

Kroz svoju dugogodišnju karijeru, Kravitz je prodao preko 50 miliona albuma, sarađivao sa najvećim svetskim brendovima, osnovao dizajnerski studio Kravitz Design, objavio knjige i memoare, ostvario zapažene filmske uloge i postao jedno od najupečatljivijih lica pop-kulture. Poznat po autentičnom spoju rocka, soula i funka, jedinstvenom vizuelnom identitetu, kao i eksplozivnoj scenskoj energiji i prepoznatljivom muzičkom potpisu, Lenny Kravitz i dalje ostaje simbol sirove, autentične snage koja osvaja publiku širom sveta.

Foto: Mia Ross

Osim sajta i aplikacije eFinity, ulaznice za ovaj rok spektakl možete kupiti i na svim eFinity prodajnim mestima: na blagajnama Sava centra, Beogradske arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 MojKiosk objekata širom Srbije.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X

