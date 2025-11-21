Najbolja zimska sezona do sada u hotelu Viceroy Kopaonik
Sneg uveliko pada na Kopaoniku, a Viceroy najavljuje najbolju zimsku sezonu do sada, uz otvaranje prvog Steak House-a na planini i nezaboravni Ski Opening.
Luksuzni hotel Viceroy Kopaonik ulazi u zimsku sezonu sa najambicioznijom ponudom do sada i otvara vrata potpuno novog Steak House restorana, prvog te vrste na planini. Ovaj gastronomski koncept predstavlja jedno od najznačajnijih unapređenja ponude u poslednjim sezonama i biće otvoren za sve goste hotela, ali i sve ostale posetioce Kopaonika, uz obaveznu rezervaciju zbog ograničenog broja mesta.
The Steak House by Viceroy menja gastronomsku scenu Kopaonika
Hotel otvara vrata za posetioce 1. decembra, a svečano otvaranje restorana planirano je za 10. decembar. Ljubitelji vrhunske hrane moći će da uživaju u pažljivo odležanim komadima mesa, pripremanim na žaru i posluženim u toplom, prirodnom ambijentu inspirisanom zimskim pejzažima. Bogata vinska karta donosi pažljivo izabrane etikete, uključujući i one koje se retko nalaze na zimskoj destinaciji poput Kopaonika.
Ovaj restoran je zamišljen kao utočište za sve koji nakon celodnevnog skijanja žele da se vrate klasicima spremanim na sofisticiran način i uživaju u neodoljivoj, vatrom oblikovanoj kuhinji.
Rezervacije su već otvorene, putem mail aderse vks.restaurants@viceroy.com
Puls planine i Ski Opening koji najavljuje sezonu za pamćenje
Ski Opening ove godine obećava energiju i ritam kakav se retko viđa na Kopaoniku. Resident DJ Kristijan Klačer svake nedelje u Pik baru donosi prepoznatljivu Viceroy atmosferu u kojoj se dan neprimetno pretvara u večernji ritam uz signature koktele, pogled na stazu i društvo koje spontano stvara zimsku magiju.
Pik bar tako ponovo postaje centralno mesto okupljanja skijaša i svih ljubitelja zimskih rituala, a Viceroy Kopaonik najavljuje da će ovogodišnja sezona biti dinamičnija i sadržajnija nego ikada.
Tiha strana zime: The Spa at Viceroy
Za one koji traže mirniju energiju planine, The Spa at Viceroy donosi savršeni balans toplih bazena, holističkih tretmana, snežnih pogleda i relaks zona. Programi su osmišljeni kao ritual povratka energiji, a ove zime spa doživljaj dolazi u svom najkompletnijem izdanju.
Sezona koja obećava rekordan odziv
Zimska čarolija počinje u biblioteci hotela, uz pucketanje vatre, čaj i kolače koji već godinama predstavljaju omiljene rituale stalnih gostiju. Rezervacije za sezonu su već otvorene, uz pogodnosti za duže boravke do 20%, a interesovanje ukazuje da će pred nama biti jedna od najuspešnijih sezona od otvaranja hotela.
Viceroy Kopaonik poziva sve ljubitelje planine, skijanja i savremenog luksuza da ove zime iskuse ritam Srebrne planine u svom najboljem izdanju.