Slušaj vest

Sneg uveliko pada na Kopaoniku, a Viceroy najavljuje najbolju zimsku sezonu do sada, uz otvaranje prvog Steak House-a na planini i nezaboravni Ski Opening.

Luksuzni hotel Viceroy Kopaonik ulazi u zimsku sezonu sa najambicioznijom ponudom do sada i otvara vrata potpuno novog Steak House restorana, prvog te vrste na planini. Ovaj gastronomski koncept predstavlja jedno od najznačajnijih unapređenja ponude u poslednjim sezonama i biće otvoren za sve goste hotela, ali i sve ostale posetioce Kopaonika, uz obaveznu rezervaciju zbog ograničenog broja mesta.

Foto: Promo

The Steak House by Viceroy menja gastronomsku scenu Kopaonika Hotel otvara vrata za posetioce 1. decembra, a svečano otvaranje restorana planirano je za 10. decembar. Ljubitelji vrhunske hrane moći će da uživaju u pažljivo odležanim komadima mesa, pripremanim na žaru i posluženim u toplom, prirodnom ambijentu inspirisanom zimskim pejzažima. Bogata vinska karta donosi pažljivo izabrane etikete, uključujući i one koje se retko nalaze na zimskoj destinaciji poput Kopaonika.

Foto: Promo



Ovaj restoran je zamišljen kao utočište za sve koji nakon celodnevnog skijanja žele da se vrate klasicima spremanim na sofisticiran način i uživaju u neodoljivoj, vatrom oblikovanoj kuhinji.

Rezervacije su već otvorene, putem mail aderse vks.restaurants@viceroy.com Puls planine i Ski Opening koji najavljuje sezonu za pamćenje Ski Opening ove godine obećava energiju i ritam kakav se retko viđa na Kopaoniku. Resident DJ Kristijan Klačer svake nedelje u Pik baru donosi prepoznatljivu Viceroy atmosferu u kojoj se dan neprimetno pretvara u večernji ritam uz signature koktele, pogled na stazu i društvo koje spontano stvara zimsku magiju.

Pik bar tako ponovo postaje centralno mesto okupljanja skijaša i svih ljubitelja zimskih rituala, a Viceroy Kopaonik najavljuje da će ovogodišnja sezona biti dinamičnija i sadržajnija nego ikada.

Foto: Promo

Tiha strana zime: The Spa at Viceroy Za one koji traže mirniju energiju planine, The Spa at Viceroy donosi savršeni balans toplih bazena, holističkih tretmana, snežnih pogleda i relaks zona. Programi su osmišljeni kao ritual povratka energiji, a ove zime spa doživljaj dolazi u svom najkompletnijem izdanju. Sezona koja obećava rekordan odziv

Zimska čarolija počinje u biblioteci hotela, uz pucketanje vatre, čaj i kolače koji već godinama predstavljaju omiljene rituale stalnih gostiju. Rezervacije za sezonu su već otvorene, uz pogodnosti za duže boravke do 20%, a interesovanje ukazuje da će pred nama biti jedna od najuspešnijih sezona od otvaranja hotela.

Foto: Promo