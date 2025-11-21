Globalne rock legende Deep Purple nastupiće u Beogradskoj areni10. oktobra 2026, a ulaznice se od danas mogu kupiti putem sajta efinity.rs , besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Sa više od pet decenija stvaranja rock istorije, Deep Purple i dalje važe za jedan od najcenjenijih live bendova na svetu – bez konkurencije kada je reč o energiji, moći zvuka i muzičkoj virtuoznosti. Njihov doprinos žanru je nemerljiv, a status pionira hard rocka potvrđuju rasprodane turneje, ulazak u Rokenrol kuću slavnih i himne koje oblikuju generacije slušalaca.

Kao specijalan gost u Beogradskoj areni nastupiće JAYLER, jedan od najperspektivnijih bendovabritanske scene, koji će publici prirediti snažnu rock uvertiru pred izlazak legendi na binu.