DEEP PURPLE: ROCK TITANI DOLAZE U BEOGRAD 10. OKTOBRA - Ulaznice u prodaji od danas!
Globalne rock legende Deep Purple nastupiće u Beogradskoj areni10. oktobra 2026, a ulaznice se od danas mogu kupiti putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.
Sa više od pet decenija stvaranja rock istorije, Deep Purple i dalje važe za jedan od najcenjenijih live bendova na svetu – bez konkurencije kada je reč o energiji, moći zvuka i muzičkoj virtuoznosti. Njihov doprinos žanru je nemerljiv, a status pionira hard rocka potvrđuju rasprodane turneje, ulazak u Rokenrol kuću slavnih i himne koje oblikuju generacije slušalaca.
Kao specijalan gost u Beogradskoj areni nastupiće JAYLER, jedan od najperspektivnijih bendovabritanske scene, koji će publici prirediti snažnu rock uvertiru pred izlazak legendi na binu.
Hitovi poput „Smoke on the Water“, „Highway Star“ i „Child in Time“ i danas odzvanjaju jednako snažno. Upravo „Child in Time“ ponovo je osvojio svet nakon što je uvršten u trejler nove sezone globalnog TV fenomena Stranger Things, približivši bezvremenski zvuk Deep Purplea potpuno novoj generaciji fanova. Uz ogroman uspeh kritički hvaljenog albuma =1 (2024), jasno je da bend ne samo da čuva svoje nasleđe – već ga neprestano nadograđuje.
Pred fanovima je još jedan istorijski rock spektakl – energija benda Deep Purple napuniće Arenu do poslednjeg mesta, zato osigurajte svoje ulaznice na vreme!
Promo