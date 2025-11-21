Slušaj vest

Na početku 20. veka, manastir Visoki Dečani – jedna od najvrednijih svetinja srpske istorije – bio je na ivici propasti. Oslabljena srpska vlast, česte pljačke i napadi iz okoline doveli su Dečane u stanje kakvo vekovima nije viđeno. Svetinja je opstajala više voljom monaha nego podrškom države, a opasnost je vrebalа iza svakih vrata.

U takvoj situaciji, uz inicijativu iz Srbije, u Dečane su dovedeni ruski kaluđeri kako bi branili manastir od lokalnih albanskih upada.

Dočekani su kao spas, kao snačan oslonac pravoslavlja u Metohiji, ali ono što je počelo kao bratska pomoć ubrzo se pretvorilo u ozbiljnu komplikaciju. Kada je država pokušala da preuzme punu kontrolu nad manastirom, ruski monasi jednostavno – nisu želeli da odu.

Za svoj ostanak tražili su posebne političke i crkvene privilegije. Njihovi zahtevi otvorili su dugotrajnu i napetu diplomatsku borbu između Srbije i Rusije. Dve pravoslavne zemlje našle su se u neobičnom sporu: jedni su pokušavali da povrate upravu nad sopstvenom svetinjom, dok su drugi želeli da je pretvore u simbol svog uticaja na Balkanu. Taj diplomatski sukob trajao je godinama, ostavljajući trag ne samo u crkvenim odnosima, već i u državnoj politici.

- Kako su Dečani dospeli u takvu opasnost?

- Ko je doveo ruske kaluđere da čuvaju manastir?

- Šta su Rusi tražili zauzvrat – i zašto su odbijali da se povuku?

- I koliko je zapravo trajao spor između dve pravoslavne sile?

Sve to donosi Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“.