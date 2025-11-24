Black Friday ponuda: 20% popusta na ulaznice za Cirque du Soleil za predstavu „OVO“
Najpoznatiji cirkuski fenomen Cirque du Soleil dolazi u Beogradsku Arenu sa predstavom „OVO“ sa ukupno šest performansa - od 7. do 10. maja 2026, a povodom Crnog petka, publika ima jedinstvenu priliku da ulaznice za kategoriju 4 obezbedi sa 20 odsto popusta.
Akcija traje od 24. do 30. novembra.
„OVO“ vodi publiku kroz magični svet insekata koji skaču, lepršaju i lete kroz živopisnu proslavu života i prirode. Predstava stiže u Beograd u modernizovanom izdanju: nove akrobatske tačke, raskošni kostimi, unapređena muzička podloga i dinamičnija scenografija garantuju doživljaj koji ostavlja bez daha.
Raspored predstava:
7. maj u 20:00h
8. maj u 20:00h
9. maj u 16:00h i 20:00h
10.maj u 13:00h i 17:00h
INFORMACIJE O ULAZNICAMA
Ulaznice su dostupne putem sajtova www.cirquedusoleil.com/OVO, efinity.rs, kao i putem eFinity aplikacije, na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima širom Srbije.
O PREDSTAVI ,,OVO”
Od premijere 2009. godine u Montrealu, „OVO“ je očarala više od 7 miliona gledalaca u više od 40 zemalja, a tim od 53 umetnika iz 25 zemalja na scenu donosi akrobacije koje pomeraju granice ljudskih mogućnosti.
Ne propustite priliku da budete deo spektakla godine – Black Friday popust traje do 30. novembra.
CIRQUE DU SOLEIL ENTERTAINMENT GROUP
Cirque du Soleil Entertainment Group je svetski lider u oblasti izvođačke umetnosti uživo. Na temelju četiri decenije pomeranja granica mašte, kompanija donosi svoj kreativni pristup u širok spektar formi zabave, kao što su multimedijalne produkcije, imerzivna iskustva i specijalni događaji. Prošle godine Cirque du Soleil Entertainment Group obeležio je 40 godina prkosa stvarnosti, definisanja zabave i osvetljavanja sveta kroz umetnost i kreativnost. Od svog osnivanja 1984. godine, više od 400 miliona ljudi bilo je inspirisano na 6 kontinenata i u 86 zemalja. Kanadska kompanija danas zapošljava više od 4000 ljudi, uključujući 1200 umetnika iz 80 različitih nacionalnosti. Za više informacija o Cirque du Soleil Entertainment Group posetite cirquedusoleil.com.
