Najpoznatiji cirkuski fenomen Cirque du Soleil dolazi u Beogradsku Arenu sa predstavom „OVO“ sa ukupno šest performansa - od 7. do 10. maja 2026, a povodom Crnog petka, publika ima jedinstvenu priliku da ulaznice za kategoriju 4 obezbedi sa 20 odsto popusta.

„OVO“ vodi publiku kroz magični svet insekata koji skaču, lepršaju i lete kroz živopisnu proslavu života i prirode. Predstava stiže u Beograd u modernizovanom izdanju: nove akrobatske tačke, raskošni kostimi, unapređena muzička podloga i dinamičnija scenografija garantuju doživljaj koji ostavlja bez daha.

7. maj u 20:00h 8. maj u 20:00h 9. maj u 16:00h i 20:00h 10.maj u 13:00h i 17:00h

Ulaznice su dostupne putem sajtova www.cirquedusoleil.com/OVO, efinity.rs , kao i putem eFinity aplikacije , na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima širom Srbije.

Od premijere 2009. godine u Montrealu, „OVO“ je očarala više od 7 miliona gledalaca u više od 40 zemalja, a tim od 53 umetnika iz 25 zemalja na scenu donosi akrobacije koje pomeraju granice ljudskih mogućnosti.

Ne propustite priliku da budete deo spektakla godine – Black Friday popust traje do 30. novembra.