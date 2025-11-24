Vlatko Stefanovski će zasvirati legendarnu „Plimu“: Oduvek sam cenio Indexe
Koncert „Indexi i prijatelji“, koji će 3. decembra ispuniti Plavu dvoranu bezvremenskim hitovima grupe Indexi, doneće publici jedinstveno muzičko iskustvo. Indexima će se na pozornici pridružiti Vlatko Stefanovski, jedan od najcenjenijih gitarista regiona.
Stefanovski će, među ostalim pesmama, izvesti i kultnu „Plimu, ali i druge neprolazne numere Indexa, čime će dodatno doprineti jedinstvenoj atmosferi i povezivanju generacija ljubitelja rock muzike.
Legendarna pesma „Plima“, snimljena 1969. godine u studiju Radio Sarajeva, jedno je od najavangardnijih dela domaće rock muzike, koju karakteriše kultni gitarski solo Slobodana Bode Kovačevića, dok je tekst, napisan u studiju za manje od sat vremena, delo Kornelija Bate Kovača. Zbog svoje dužine i kompleksnosti, „Plima“ je objavljena tek 1972. godine, a i danas se smatra vrhuncem psihodeličnog rocka u bivšoj Jugoslaviji.
„Indexe sam prvi put video na festivalu u Skoplju kao gimnazijalac i to je na mene ostavilo snažan utisak“, priseća se Stefanovski. „Kasnije sam imao priliku da se družim sa Slobodanom Bodom Kovačevićem, jednim od najvažnijih gitarista naših prostora. Njegova solaža u „Plimi“ je remek-delo. Izuzetno cenim rad Indexa i sa zadovoljstvom uvek učestvujem u projektu „Indexi i prijatelji“ koji nas uskoro očekuje u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. „Plima“ će biti samo jedna od pesama koje ću izvesti, ali nećemo sada sve otkrivati “, rekao je Stefanovski.
Članovima grupe Indexi — Fadilu Redžiću, Neni Jurinu, Peci Peteju, Ranku Rihtmanu, Sinanu Alimanoviću i Murisu Varajiću — ovog će se decembra u Sava Centru osim Vlatka Stefanovskog pridružiti brojni umetnici: Dado Topić, Dejan Cukić, Vlado Kalember, Goran Karan, Seid Memić Vajta, Branko Đurić Đuro, Nermin Puškar , Aida Mušanović Arsić i dr.
Grupa Indexi, nastala 1962. u Sarajevu, ostavila je neizbrisiv trag u razvoju jugoslovenske rock i pop scene. Njihove pesme poput „Bacila je sve niz rijeku“, „Sanjam“, „Da sam ja netko“, „Balada“ i „Jutro će promijeniti sve“ postale su klasici, a projekat „Indexi i prijatelji“ već gotovo dve decenije neguje sećanje na njihov rad i duh.
Regionalna koncertna tradicija
Projekat „Indexi i prijatelji“, održava se ovog decembra u tri regionalna centra – Sarajevu (1. decembra), Zagrebu (2. decembra) i Beogradu (3. decembra) – kao omaž jednoj od najvažnijih grupa jugoslovenske muzičke istorije.
Ulaznice za beogradski koncert dostupne su putem servisa tickets.rs.
