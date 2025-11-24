Koncert „Indexi i prijatelji“, koji će 3. decembra ispuniti Plavu dvoranu bezvremenskim hitovima grupe Indexi, doneće publici jedinstveno muzičko iskustvo. Indexima će se na pozornici pridružiti Vlatko Stefanovski, jedan od najcenjenijih gitarista regiona.

Stefanovski će, među ostalim pesmama, izvesti i kultnu „Plimu, ali i druge neprolazne numere Indexa, čime će dodatno doprineti jedinstvenoj atmosferi i povezivanju generacija ljubitelja rock muzike.

Legendarna pesma „Plima“, snimljena 1969. godine u studiju Radio Sarajeva, jedno je od najavangardnijih dela domaće rock muzike, koju karakteriše kultni gitarski solo Slobodana Bode Kovačevića, dok je tekst, napisan u studiju za manje od sat vremena, delo Kornelija Bate Kovača. Zbog svoje dužine i kompleksnosti, „Plima“ je objavljena tek 1972. godine, a i danas se smatra vrhuncem psihodeličnog rocka u bivšoj Jugoslaviji.