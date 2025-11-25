Sa radošću Vas obaveštavamo da smo u saradnji sa World of Dance svetskim brendom tv emisije na NBC kanalu , organizovali takmičenje i seminar u Beogradu koji će se održati ovog vikenda 29 i 30.11. 2025 godine World of Dance Serbia.

Na oba će biti Kirsten Dodgen jedna od najpoznatijih koreografa i igrača moderne igre današnjice.