Sa radošću Vas obaveštavamo da smo u saradnji sa World of Dance svetskim brendom tv emisije na NBC kanalu , organizovali takmičenje i seminar u Beogradu koji će se održati ovog vikenda 29 i 30.11. 2025 godine World of Dance Serbia.
Na oba će biti Kirsten Dodgen jedna od najpoznatijih koreografa i igrača moderne igre današnjice.
World of Dance Serbia Foto: Promo
Kirste je radila sad već kultne nastupe za svetske dodele nagrada kao što su MTV Video music Award, American Music Awards, Superbowl halftime show i mnogi drugi saradjujući sa najvećim zvezdama sadašnjice kao što su Janifer Lopez, Rihanna, Justin Biber , Jason Derulo, Pittbul,Ciara, Cl, Enirique Iglesiias ali i radeći za ayijsku scenu sa zvezdama istoka i kpop scene kao sto su PSY, Big bang, 2ne1 i mnogi drugi.
