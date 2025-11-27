Italijanski modni brend Replay pokreće Black Friday kampanju sa popustom od 25% na sve artikle, koja je dostupna u radnjama širom Srbije, kao i online na sajtu replayjeans.rs i mobilnoj aplikaciji. Popust važi u Replay radnjama u Galeriji Beograd, Knez Mihailovoj, Big Fashion-u Novi Sad, kao i u Delta Planet tržnom centru u Nišu.

Ovogodišnja Replay Black Friday ponuda posebno će obradovati ljubitelje kvalitetnog denima i premium materijala. Među najtraženijim modelima ističu se ženske farmerke visokog struka , čiji kroj i tekstura ostavljaju utisak bezvremenske klasike. Jedan od najpopularnijih modela u ponudi je dostupan na replayjeans.rs. Za potpunu dnevnu ili večernju kombinaciju, Replay predlaže i veliku sivu torbu , izrađenu od visokokvalitetnih materijala. Poseban akcenat stavljen je i na oversized sako u modernom, clean kroju,

Kada je reč o muškim modelima, posebno izdvajamo urbanu sivu jaknu, idealnu za hladnije dane. Za ljubitelje denima tu je i čuveni Grover fit, model farmerki poznat po savršenoj ravnoteži komfora i stila, a za kompletan zimski outfit tu su i poluduboke muške cipele koje spajaju izdržljivost i minimalistički dizajn.

Replay Black Friday kampanja predstavlja idealnu priliku da se omiljeni komadi kultnog brenda pronađu po ekskluzivno nižim cenama, jer „Ovako dobar popust ni ne sanjaš.“

