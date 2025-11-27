UZ KURIR U PETAK, 28. NOVEMBRA – TV EKRAN I PRAKTIČAN PRIVEZAK BATERIJSKA LAMPA!
U novom paketu koji stiže uz Kurir očekuje vas sjajan spoj korisnog i zabavnog – najnoviji broj TV Ekrana i privezak u obliku baterijske lampice!
Ovaj praktičan poklon idealan je za svaki dan: sitan, lagan i uvek pri ruci. Savršen je za trenutke kada vam zatreba dodatno svetlo – u mraku, na putu, pri traženju ključa ili sitnica u torbi.
Uz to, novi TV Ekran donosi vam najtačniji program, intervjue sa zvezdama, priče iza kamera i sve što vam treba da se opustite uz omiljene emisije, filmove i serije.
U novom broju TV Ekrana čitajte:
Sofija Trifunović: Volela bih da ostanem u svetu glume i filma: Mlada glumica, koju trenutno gledamo u bioskopskom hitu „Hajduk u Beogradu“, otkriva kako je dobila ulogu Vesne i zanimljivosti sa snimanja.
Lazar Ristovski: Nove epizode serije „Krunska 11“ donose obilje humora, ljubavi i romantike.
Džesi Ajzenberg: Naučio sam dosta trikova, ali magija funkcioniše samo ako verujete u nju.
Kurir.rs