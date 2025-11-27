Najveća shopping groznica godine stiže u Srbiju – Black Friday runda u Fashion Company radnjama počinje u četvrtak, 27. novembra i trajaće do nedelje, 30. novembra.

Tokom promotivnog perioda, posetioce čeka 25% popusta na sve u prodavnicama Fashion&Friends, Hugo, Scotch&Soda, Superdry, Timberland, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Guess, Levi's, Liu Jo, Camper i Shoezen, kao i na web-shopu fashionandfriends.com i aplikaciji.

Dodatne pogodnosti očekuju kupce u Kiko Milano radnjama, gde je pripremljena posebna Black Friday ponuda: 20% popusta za kupovinu 2 proizvoda, 30% za 3, dok 40% popusta važi za kupovinu 4 ili više artikala.