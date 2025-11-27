kav dan za bonus! I to najveći koji ste videli do sada - na vaš račun stiže 26.000 dinara u samo nekoliko koraka !

Kako do bonusa? Prvi korak je registracija na meridianbet.rs i nakon verifikacije dobijaš dva dana potpuno besplatne igre!

Za prvi dan tu je poklon tiket od 1.000 dinara + casino bonus od 2.000 dinara, a onda drugog dana dobijaš ponovo isti bonus! Trećeg dana stiže 200% casino bonusa, koji iznosi i do 20.000 dinara, i to nakon prve uplate, od samo 500 dinara.