SVAKO MOŽE! JEDNOSTAVNA PRIJAVA - OVDE PREUZMI 26.000 DINARA!
kav dan za bonus! I to najveći koji ste videli do sada - na vaš račun stiže 26.000 dinara u samo nekoliko koraka!
Kako do bonusa? Prvi korak je registracija na meridianbet.rs i nakon verifikacije dobijaš dva dana potpuno besplatne igre!
Za prvi dan tu je poklon tiket od 1.000 dinara + casino bonus od 2.000 dinara, a onda drugog dana dobijaš ponovo isti bonus! Trećeg dana stiže 200% casino bonusa, koji iznosi i do 20.000 dinara, i to nakon prve uplate, od samo 500 dinara.
Zabava može da počne - isprobaj najpopularnije slot igre, odigraj tiket koji može doneti milione, izaberi omiljene brojeve i nađi još mnogo razloga za zabavu na meridianbet.rs.
I TO NIJE SVE:Ako voliš akciju bez pauze, pogodio si pravi trenutak. Ovo je nedelja u kojoj svaki depozit otključava eksploziju bonusa: od svakodnevnih 100%, pa sve do vikenda kada stiže kulminacija — brutalnih 300% kazino bonusa! Iskoristi Black Friday akciju i preuzmi svoj deo!
Promo