SKANDAL U SPORTU! VESNA ZMIJANAC ZAPALILA NOĆ, HARIS JOJ UZVRATIO PESMOM, A SANDRA AFRIKA KITILA BAKSIŠOM!
Restoran Sport sinoć je bio mesto pravog spektakla, gde se desilo nešto što se na estradi retko viđa! Vesna Zmijanac održala je nastup koji je pretvorio običnu noć u događaj o kome će se dugo pričati.
Publika je od prvog trenutka pevala zajedno sa njom, a atmosfera je rasla iz minuta u minut. Prvo veliko iznenađenje dogodilo se kada je Vesna, u znak poštovanja, otpevala pesmu Harisu Džinoviću, koji je bio među gostima. Haris nije ostao ravnodušan – uzeo je mikrofon i uzvratio joj pesmom, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih. Dvoje velikih umetnika spontano je napravilo trenutak koji se ne planira – već samo dogodi kada se okupe istinski asovi.
Poseban momenat večeri pripao je Sandri Africi, koja je vidno raspoložena prišla Vesni i počela da je kiti baksisom! Uz osmeh i energiju koja joj je zaštitni znak, Sandra je pratila svaki Vesnin stih, a najviše je reagovala kada joj je Vesna ispunila želju i otpevala njenu omiljenu pesmu „Nikome nisam ni majka ni žena“. Gosti su snimali, aplauzi su odzvanjali, a atmosfera je bila na nivou najboljih proslava.
U restoranu se pojavio i Savo Milošević, čije prisustvo nije prošlo nezapaženo. U društvu prijatelja uživao je u muzici i atmosferi koja je bila sve samo ne obična.
Sinoć u Sportu nije bilo velike scene, reflektora, niti spektakularne produkcije – ali je bilo nešto mnogo vrednije: spontanost, emocija i trenutak koji samo Vesna Zmijanac ume da napravi gde god se pojavi.
Još jednom je dokazala da joj za vrhunski nastup nije potrebno ništa osim glasa, harizme i verne publike — a to je recept koji se ne može kupiti
Promo