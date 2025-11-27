Slušaj vest

Restoran Sport sinoć je bio mesto pravog spektakla, gde se desilo nešto što se na estradi retko viđa! Vesna Zmijanac održala je nastup koji je pretvorio običnu noć u događaj o kome će se dugo pričati.

Foto: Nikola Kljajić

Publika je od prvog trenutka pevala zajedno sa njom, a atmosfera je rasla iz minuta u minut. Prvo veliko iznenađenje dogodilo se kada je Vesna, u znak poštovanja, otpevala pesmu Harisu Džinoviću, koji je bio među gostima. Haris nije ostao ravnodušan – uzeo je mikrofon i uzvratio joj pesmom, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih. Dvoje velikih umetnika spontano je napravilo trenutak koji se ne planira – već samo dogodi kada se okupe istinski asovi.

Poseban momenat večeri pripao je Sandri Africi, koja je vidno raspoložena prišla Vesni i počela da je kiti baksisom! Uz osmeh i energiju koja joj je zaštitni znak, Sandra je pratila svaki Vesnin stih, a najviše je reagovala kada joj je Vesna ispunila želju i otpevala njenu omiljenu pesmu „Nikome nisam ni majka ni žena“. Gosti su snimali, aplauzi su odzvanjali, a atmosfera je bila na nivou najboljih proslava.

U restoranu se pojavio i Savo Milošević, čije prisustvo nije prošlo nezapaženo. U društvu prijatelja uživao je u muzici i atmosferi koja je bila sve samo ne obična.

Sinoć u Sportu nije bilo velike scene, reflektora, niti spektakularne produkcije – ali je bilo nešto mnogo vrednije: spontanost, emocija i trenutak koji samo Vesna Zmijanac ume da napravi gde god se pojavi.

Još jednom je dokazala da joj za vrhunski nastup nije potrebno ništa osim glasa, harizme i verne publike — a to je recept koji se ne može kupiti