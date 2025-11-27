Bravo za Kurirov bend! PRESS ATTACK predstavio Kurir na takmičenju amaterskih kompanijskih bendova
Kurirov bend Press Attack, sastavljen od izuzetnih kolega i profesionalaca, prvi put se preksinoć pojavio pred publikom na predstavljanju amaterskih kompanijskih bendova, donoseći na binu energiju redakcije pretočenu u moćni zvuk. Naš bend je napravio pravi rokerski zemljotres, potvrđujući da ekipa Kurira ima i medijski i muzički talenat.
Na bini, Press Attack postao je nešto više od grupe kolega - postao je kolektiv koji diše kao jedno, porodica koja je svoje profesionalne odnose pretvorila u koncertnu eksploziju, tim koji ume da pokrene publiku istim žarom kojim pokreće redakciju. Njihovi nastup je bio emocionalni udar, iskren, direktan, pun energije. Bend čine Ivana Ratković - montažerka (vokal), Dejan Drakulić - urednik i voditelj (vokal), Srđan Milovanović - urednik emisije Puls Srbije (gitara i bek vokal), Predrag Gajić - urednik sporta (gitara), Rade Ajduković - video-montažer (bas gitara) i Slobodan Anđelković - snimatelj (bubanj).
Dejan Drakulić, urednik u Informativnoj redakciji Kurir televizije, ističe da je bend poseban izazov.
- Ovaj bend je neki novi izazov i za njega mora da se nađe vremena - kaže Dejan, koji se našao u ulozi vokala.
Profesionalci
U dinamičnom ritmu redakcije, gde se vesti smenjuju brzinom svetlosti, a rokovi jure jedan za drugim, retko ko očekuje da se iza monitora, kamera i tonaca krije nešto više od profesionalaca duboko posvećenih poslu. Ipak, ova ekipa je dokazala da kreativnost ne poznaje granice - oni su podjednako sigurni bpred kamerom, u montaži ili na naslovnoj strani, kao i pred pojačalima, bubnjevima i reflektorima.
Bend Press Attack nije nastao iz dosade, ni iz puke želje da se „nešto svira“, već iz duboke potrebe da se energija svakodnevice pretoči u muziku koja pulsira snagom, emocijom i iskrenom rokerskom strašću.
U redakcijskom okruženju, gde adrenalin diktira tempo, oni su pronašli drugi ritam - ritam koji ujedinjuje kolege, oslobađa misli i pretvara stres u kreativnu buru. Njihova muzika nije hobi, nego ventil, autentičan izrazdokaz da profesionalci iz sveta medija umeju da dišu punim plućima i van radnog vremena. I da tamo, na bini, pronalaze slobodu kakvu samo muzika može da pruži.
Press Attack čine ljudi koji su u nekom delu života bili, jesu i biće zauvek vezani za instrument ili za glas kojim pevaju. Ljudi koji su svoj dar čuvali, razvijali, možda potiskivali zbog posla, ali ga nikada nisu napustili. A onda se pojavio trenutak koji je sve promenio - poziv za učešće na takmičenju kompanijskih bendova. Taj poziv bio je kao iskra na suvom barutu. Probudio je staru strast, rasplamsao novu energiju i ujedinio tim koji je, iz dana u dan, dokazivao da je Kurir mnogo više od redakcije.
Srđan Milovanović, urednik emisije „Puls Srbije“ na Kurir televiziji, kaže je da je bend uložio dosta vremena i poručio:
- Muzika pobeđuje sve, bavite se muzikom posle posla, jer muzika opušta, verujte mi.
Entuzijazam
Sa ogromnom dozom entuzijazma, timskog duha i zarazne pasije prema pop-rok zvuku, ovi ljudi upustili su se u avanturu koja je prerasla u fenomenalan projekat. Probe nakon posla, konsultacije između snimanja priloga, dogovori u pauzi između sastanaka - sve je to postalo deo njihovog kreativnog procesa. A rezultat? Bend koji zvuči kao da je zajedno mnogo duže nego što zapravo jeste. Bend koji živi muziku.
Posebna vrednost benda Press Attack leži u činjenici da svi članovi rade u Kuriru - u različitim sektorima, ali pod istim krovom i u istom duhu kompanije koja je navikla da pomera granice. To što ih je posao spojio, a muzika zacementirala, čini ih autentičnim primerom kako jedna velika medijska kuća može da neguje i podrži ono najbolje u ljudima. Zato u Kuriru nije iznenađenje što se s ponosom priča o njima. Nije mala stvar imati tim koji je podjednako dobar u svom poslu i u nečemu što im gori u srcu. Press Attack je dokaz da Kurir okuplja talente, vizionare, kreativce i ljude spremne da izađu iz okvira svakodnevice.
Za kompaniju i njihove kolege, ovaj bend nije samo muzički projekat - to je simbol zajedništva, entuzijazma, energije i duha koji Kurir svakodnevno unosi u svoj rad. Press Attack pokazuje da je medijska kuća živa, vibrantna, raznovrsna. Da se iza ozbiljnog posla kriju karakteri koji imaju šta da kažu ne samo rečima i naslovima već i tonovima, rifovima i iskrenim refrenima.
Jer kad se posvećenost poslu, talenat i timski duh spoje u jedno - nastane muzika. A kad nastane muzika, nastane Press Attack.
1. Rade Ajduković (bas gitara), video-montažer na Kurir televiziji
l Počeo je da svira sa 10 godina. Muzika mu je i danas bitan element života. Svirao je u raznim grupama, uvek je to bio neki pravac nastao iz rokenrola. Nekad primoran da menja žanr, kao npr. tokom služenja vojnog roka, ali se uvek vraćao korenima. Verovatno najstariji član benda. Timski igrač. Suprug i otac koji nikako da odraste, zbog muzike, naravno.
2. Ivana Ratković (vokal), montažerka na Kurir televiziji
l S prepoznatljivom bojom alta, ovom bendu donosi ozbiljnu energiju rokenrola. Na potpuno svoj način spaja nežnost džeza i popa sa sirovom snagom roka, stvarajući na probama atmosferu dobre svirke. Osim što je majka četvoro dece, Ivana je i prava „bend mama“ - ona koja brine da svi funkcionišu, da su svi nasmejani i uštimani. Njena energija i toplina jednako se osećaju i na probi i na bini. Voli dobru muziku, nije preterano žanrovski orijentisana, ali bi mogla da kaže da voli džez, pop i rock.
3. Dejan Drakulić (vokal), urednik u informativi i voditelj
l Muzikom se bavi od svoje 19. godine. Završio je osnovnu muzičku školu i svira klavir. Ljubitelj je muzičkih takmičenja. Učestvovao je na trećem Radijskom festivalu 2006. i stigao do polufinala u „Ja imam talenat“. Otpevao je špicu za portugalsku seriju „Zauvek tvoj“, koja se emituje na Kurir televiziji. Neostvarena želja mu je album visokog kvaliteta. Najznačajnije životne uloge - uloga oca i uloga supruga.
4. Slobodan Anđelković (bubanj), snimatelj na Kurir televiziji
l Zabavan, živi život na svoj način. Roditelj dva dečaka, oženjen. Nadrealno opčinjen lucidnim zvukovima bubnja. Energičan, strastven i emotivan. Kreacija i mašta mu pomažu da pobegne od svakodnevice. Slobodu shvata kao izvor kreativnosti i dostignuća nedostižnog. Uvek spreman da pomera granice!
5. Srđan Milovanović (električna gitara i bek vokal), urednik emisije „Puls Srbije“ na Kurir televiziji
l Levoruki gitarista koji nosi kapitensku traku na probama Kurirovog benda Press Attack. Van posla redovno nastupa sa svoja dva autorska benda (Novski i UNPNKD) i nije mu predstavljalo problem da uleti i u ovaj treći, koji mu je posebno drag. S kolegama na poslu koristi svaki slobodan trenutak da „razglaba“ o muzici.
6. Predrag Gajić (električna gitara), urednik sporta u print izdanju Kurira
l Nekadašnji basista nije svirao s bendom od prošlog veka, a onda se pojavila ova šansa, koju je oberučke prihvatio. Pošto je pre nekoliko godina kupio električnu gitaru da ne bi „cepao“ bas po kući, sada supruga, ćerka i komšije „uživaju“ u blagodetima koje izlaze iz pojačala. U njihovoj kući sad se najčešće čuje: „Utišaj!“ i „Zatvori vrata!“ Da ga neko pita šta bi bio u nekom drugom životu, bez dileme bi rekao - Brus Springstin! Uživa u procesu priprema za takmičenje.
Pesme koje su izveli
„Tainted Love“- Soft sel
„Mornar“ - Ju grupa
„Should I stay or should I go“ - Kleš