U novom paketu koji stiže uz Kurir očekuje vas sjajan spoj korisnog i zabavnog – najnoviji broj TV Ekrana i privezak u obliku baterijske lampice!

Ovaj praktičan poklon idealan je za svaki dan: sitan, lagan i uvek pri ruci. Savršen je za trenutke kada vam zatreba dodatno svetlo – u mraku, na putu, pri traženju ključa ili sitnica u torbi.

Uz to, novi TV Ekran donosi vam najtačniji program, intervjue sa zvezdama, priče iza kamera i sve što vam treba da se opustite uz omiljene emisije, filmove i serije.