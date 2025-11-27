Kompanija Prokupac, proizvođač omiljenog Žikinog pića Stomaklije, jedan je od najprepoznatljivijih i najdugovečnijih proizvođača alkoholnih pića na našim prostorima. Osnovan davne 1955. godine, Prokupac je polako postao jugoslovenski gigant i sinonim za kvalitet, tradiciju i pre svega - autentičan duh Balkana. Decenijama se gradila reputacija domaće destilerije koja spaja proverene recepture, pažljivo odabrane sastojke i vrhunsku tehnologiju, stvarajući bogatu paletu ukusa koja odoleva vremenu.

Iz bogatog portfolija kompanije, posebno se izdvajaju dve rakije koje su obeležile čitavu epohu i postale deo nacionalnog identiteta - Stomaklija i Manastirka! Upravo je Stomaklija, sa svojom karakterističnom aromom i tradicijom dugom sedam decenija, praktično postala deo lika živahnog i legendarnog Žike Pavlovića, čije su replike ušle u govor mnogih generacija i postale standard u jedinstvenom balkanskom humoru. Žikina neraskidiva veza sa Stomaklijom dodatno je učvrstila status ove kvalitetne rakije kao pića koje zauzima posebno mesto u srcima publike.

Prokupac je tokom svoje istorije proizvodio impresivnih 48 različitih vrsta alkoholnih pića, uključujući rakije, likere, votke i specijalna izdanje, a svoje proizvode izvozi širom sveta — od daleke Australije do Sjedinjenih Američkih Država. Brendovi Stomaklija i Manastirka i dalje uživaju ugled autentičnih srpskih proizvoda, prepoznatih među ljubiteljima i poznavaocima kulture tradicionalnih balkanskih pića, kao i među nostalgičnom dijasporom i profesionalnim ugostiteljima.

Rezultat specifičnog spoja istorije i tradicije sa savremenom vizijom, svakako je činjenica da je Prokupac ponosni sponzor dugo iščekivanog nastavka “Povratak Žikine dinastije”, čime se nastavlja dugogodišnja i kultna veza između brenda i legendarnog filmskog serijala.

Premijera filma zakazana je za 2. decembar u Sava Centru, gde će Prokupac imati specijalno kreiranu degustacionu zonu za sve punoletne posetioce.