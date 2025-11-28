U subotu vas uz Kurir očekuje još jedan uzbudljiv poklon-roman, ovog puta pod naslovom „Žrtva zavisti i podvale“ – priča o ženi koja je bila primorana da se bori protiv nepravde, spletki i prikrivenih udaraca onih koji nisu mogli da podnesu njenu svetlost.

Roman otvara pitanje koliko duboko može da se zakopa istina i koliko je snage potrebno da čovek ostane svoj u svetu iskrivljenih namera. Njena svakodnevica pretvorila se u lavirint podvala i zavisti, ali svaki pokušaj da je slome samo je jačao njenu odlučnost da preživi i sačuva dostojanstvo.

U emotivnoj, napetoj i veoma životnoj priči, autorka nas vodi kroz borbu jedne žene da pronađe put iznad tuđih manipulacija i da izgradi novu, snažniju verziju sebe.