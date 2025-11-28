Slušaj vest

Svaki veliki događaj ima svoju vidljivu strukturu: arhitekturu, programe, planove, brojeve. Ali i najpreciznije iscrtani sistemi počivaju na jednom nevidljivom sloju društva koji retko dospe na naslovne strane, a zapravo sve drži na okupu.

Setimo se talasa dobrote koji se pre nekoliko godina spontano proširio društvenim mrežama, kada su se ljudi vođeni ličnim impulsom, okupljali da čiste zapuštene predele svoje zemlje. Nije to bila kampanja, već poziv savesti koji se širio brže od svake reklame. Tada se videlo da društvo najjasnije diše kroz one koji ne traže ništa zauzvrat, a daju najvrednije što imaju: svoje vreme, dobru volju i veliko srce. Upravo u toj mešavini skromnosti i odlučnosti krije se temelj svake velike zajedničke akcije i ona ista energija koja postaje vidljiva kad god se svetla velikih događaja upale. Na velikim događajima ta se snaga meri akreditacijama koje otvaraju vrata organizacionog sveta gde hiljade ljudi rade u tišini, koordinišu, usmeravaju, prevode, pomažu i stvaraju red u gužvi. Svaka od tih akreditacija nije samo propusnica, već znak poverenja, odgovornosti i ponosa što si deo nečeg većeg od sebe. A u vanrednim okolnostima ta ista energija se meri rukama koje se same nude da pomognu, bez očekivanja zahvalnosti. Srbija je u poslednjih petnaest godina osetila oba talasa: onaj planski i obučeni, i onaj spontani, rođen iz čistog osećaja odgovornosti. Zajedno oni crtaju mapu naše građanske energije. A svet je već pokazao koliko ta energija može biti pokretačka sila.

U Tokiju 2020. godine, na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, više od 110.000 ljudi činilo je nevidljivu mrežu preciznosti i osmeha. Francuska je za Pariz 2024. okupila 45.000 volontera iz 155 zemalja, dok je Grčka, kolevka olimpizma, još 2004. postavila rekord sa 160.000 prijava za 60.000 mesta. Za zemlju koja se tada borila s ekonomskim izazovima, to je bio trenutak ponosa i dokaz da duh zajedništva i dalje može da pokrene naciju. Ni zimske igre nisu zaostajale. U Torinu 2006. godine, od 40.000 prijava izabrano je 20.000 volontera, takozvanih „snežnih ambasadora“, koji su predstavljali lice domaćina pred svetom. Globalna scena pokazala je i druge razmere. Tokom Ekspa 2020 u Dubaiju prijavilo se 50.000 ljudi, dok je Japan za Ekspo 2025 u Osaki već okupio više od 12.000 volontera. Na festivalima i sajmovima volontiranje je preraslo pomoć u organizaciji i postalo prostor za učenje, umrežavanje i iskustvo koje menja karijeru i život. Iza glamura i ceremonija stoje ozbiljni sistemi, digitalne platforme, obuke, sigurnosne provere i psihološka priprema. Ali ono što ih pokreće nije logistika, već emocija. Volontiranje je postalo status pripadnosti zajednici vrednosti, potvrda da si deo priče koja prevazilazi sam događaj. Srbija ima svoju istoriju, manju po obimu, ali jednako snažnu po emociji. Univerzijada 2009. godine okupila je 10.000 mladih koji su naučili šta znači raditi kao tim, poštovati rokove i preuzeti odgovornost. Za mnoge od njih to je bio prvi korak ka profesionalnom svetu događaja, PR-a, turizma i sporta.

Drugi talas solidarnosti stigao je pet godina kasnije, kada su poplave 2014. godine probudile talas dobrote i ljudskosti širom zemlje. Više od 10.000 dobrovoljaca iz svih krajeva Srbije spontano je došlo u Šabac da podiže nasipe i pomogne stanovništvu, bez poziva i organizacije, samo zahvaljujući porukama na društvenim mrežama i snazi ličnih kontakata. Ljudi su dolazili sopstvenim prevozom, s lopatama, čizmama i nadom. Nisu ih vodili planovi ni protokoli, već jednostavan osećaj da treba pomoći. Taj trenutak ostao je upamćen kao dokaz da volonterizam ne mora biti institucionalizovan da bi bio snažan, dovoljno je da postoji ljudskost. Između tih velikih talasa srpska volonterska scena živi svake godine, kroz muzičke i filmske festivale, maratone, kao i ostale sportske događaje i kulturne manifestacije. Tokom poslednje decenije kroz te programe prošlo je više od 4.000 ljudi, studenata, srednjoškolaca, stranaca i lokalnih entuzijasta. Oni su naučili da svaka festivalska sekunda zavisi od desetina nevidljivih ruku koje rade u tišini, sinhrono i posvećeno. Doprinos zajednici ne meri se brojkama u budžetu, već brojem onih koji su spremni da daju deo sebe. To je barometar društvenog zdravlja. I ne meri se time koliko se ljudi prijavilo, već koliko ih je ostalo sa željom da nešto promene. Danas je u Srbiji svega šest odsto građana spremno da se uključi u ovakav vid angažmana, što je jedan od najnižih procenata u Evropi. Čak 84 odsto mladih ne zna da postoji Zakon o volontiranju, a mnogi na njega i dalje gledaju kao na neplaćeni rad, a ne kao na prostor za lični rast, iskustvo i povezivanje. U zemljama sa razvijenim civilnim sektorom taj koncept odavno je prepoznat kao važan alat za zapošljavanje, umrežavanje i razvoj. Kod nas se kao prepreke najčešće ističu manjak vremena, izostanak poziva na akciju i osećaj da pojedinac ne može mnogo da promeni.