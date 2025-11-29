Mnogi će reći da je sve počelo na onoj konferenciji za štampu kada je Duško Vujošević pričajući o sezoni koja je bila pred njim i svlačionicipunoj mladih igrača, rekao: „Ako su ruže, procvetaće". Vujošević i Partizan tu su rečenicu proživeli mnogo godina ranije.

Pod tim simboličnim naslovom, Korner produkcija je u saradnji sa kompanijom Mozzart i platformom PART+ snimila je dokumentarni film o prvom Fajnal foru Partizana koji je odigran u Gentu 1988. godine.

Premijera filma održana je sinoć u Beogradu, gde je publika, pred velikim platnom, još jednom proživela trenutke kada su mladići u crno-belom kročili na evropsku scenu i počeli da ispisuju istoriju.

Priča sa velikog platna nas vraća u period sklapanja ekipe i dolaska Duška Vujoševića na mesto prvog trenera i podseća na to kako je Partizan u sezoni 1986/87 postao šampion Jugoslavije, a glavni fokus je na putu koji su crno-beli prešli od tog šampionskog pehara do Fajnal fora u Gentu. O tim danima govore Duško Vujošević, Željko Obradović, Vlade Divac, Aleksandar Đorđević, Žarko Paspalj i Goran Nakić, a svoje viđenje tog perioda daju i legende evropske košarke poput Nika Galisa i Dana Pitersona, koji pružaju širi pogled na značaj Partizanovog uzleta.

„Često autori robuju jubilejima, okruglim godišnjicama i na svakih pet godina od nekog važnog sportskog trenutka pojavi se prilika za osvrt na tu priču. Mi smo odlučili da napravimo dokumentarni film o jednoj od najvažnijih sezona za našu košarkašku istoriju - iako nema okrugle godišnjice, iako nema velelepnih povoda. Poseban povod i nije potreban da bi čovek (i navijač, onaj čovek koji ostavlja glas i dušu na tribinama) obnovio gradivo o tome kako su šampioni to postali upravo onda kada su naučili da gube", objašnjavaju iz Korner produkcije.

Publika će dokumentarni film „Ako su ruže, procvetaće“ moći da pogleda u decembru, a ekskluzivno će biti dostupan i na platformi PART+. Dok će u januaru film biti i na MozzartTV youtube kanalu.

Promo