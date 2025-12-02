Slušaj vest

Na velikoj sceni centra Sava održaće se jedinstveno muzičko veče pod nazivom “A Night of Whitney Houston” koje je zakazano za 15. april 2026. godine u Plavoj dvorani. Publika u Srbiji će po prvi put imati priliku da uživo doživi moćni vokal i scensku energiju Glennis Grace - vokala čija je karijera izgrađena na čistom, snažnom i emotivnom glasu, i čije su interpretacije hitova legende Whitney Houston osvojile srca publike širom sveta.

Glennis Grace je prepoznatljiva po izvanrednoj vokalnoj tehnici, izuzetnom rasponu glasa i scenskoj harizmi - osobine koje je dominantno pokazivala tokom cele karijere. Njen repertoar obuhvata energične soul/pop numere i dirljive balade, a “tribute” nastupe poput ovog, uspešno održava širom Evrope u proteklih deset godina. Njena muzička priča počela je još u tinejdžerskim danima. Kao šesnaestogodišnjakinja pobedila je na holandskom TV takmičenju “Soundmixshow” izvođenjem „One Moment in Time” - numere Whitney Houston. Godine 2005. predstavljala je Holandiju na Eurovision Song Contest sa pesmom „My Impossible Dream“. Tokom godina nastupala je sa sopstvenom muzikom, ali i izgradila reputaciju kroz svoje interpretacije, što je dobilo globalni odjek kada je 2018. učestvovala u američkom šou-programu “America's Got Talent” i stigla do finala.

Specijalno poštovanje prema Whitney Houston pokazuje i kroz serije “tribute” koncerata. Njen “Whitney-tribute” debitovao je u 2018. u velikoj sali “AFAS Live” u Amsterdamu i oba nastupa bila su rasprodata. Potom je show izveden i u dvorani “Ahoy Rotterdam 2019, pred više od 11.000 ljudi, uz oduševljenje publike i brojna priznanja. Njene izvedbe odaju duboku emotivnost i autentičnost, a set-lista obuhvata najveće hitove Whitney Houston, od energičnih pop i soul numera do dirljivih balada koje pomeraju granice. Onima koji nisu imali prilike da je čuju uživo, ona često opisuje njen nastup kao “više od koncerta… kao istinski omaž jednoj legendi i noć za pamćenje.” Za publiku u Beogradu, ovo nije samo koncert, to je prilika da doživi moćan vokal, strast, emociju i nostalgično izvođenje najvećih hitova Whitney Houston. Uz bend i pažljivo osmišljenu produkciju, veče u Plavoj dvorani Sava Centra obećava spektakl.

Ulaznice su od danas u pretprodaji po promotivnoj ceni i dostupne su putem platforme Tickets.rs na sledećem aktivnom linku: https://tickets.rs/event/glennis_grace_a_night_of_whitney_houston_23506