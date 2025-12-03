Slušaj vest

U vremenu kada se diplome gomilaju, a iskustvo postaje najtraženija roba, volontiranje se pretvara u najpametniji i najbrži put do pravog zaposlenja, ali još uvek nedovoljno poznat i prihvaćen među mladima, bar u Srbiji.

Postoji jedan neobičan paradoks savremenog tržišta rada: nikada nije bilo više mladih sa diplomama, niti više poslodavaca koji traže praktično iskustvo, ali ujedno nikada nije bilo manje načina da se to iskustvo stekne. U takvom okruženju, volontiranje se u Srbiji često doživljava kao „rad za džabe“, kao nešto što radite kad nemate pametnija posla ili kad vam je do dobročinstva.

Ipak, svaka ozbiljna analiza svetskih praksi, istraživanja i profesionalnih puteva govori sasvim suprotno: volontiranje je jedan od najbržih, najdostupnijih i najefikasnijih načina da mlada osoba uđe u profesionalni svet, stekne mrežu kontakata, razvije veštine koje poslodavci traže i, vrlo često, dobije upravo onaj posao za koji se bori.

Prethodno zapažanje nije samo paušalno. Ono je potkrepljeno brojnim podacima, ozbiljnim analizama i praktičnim primerima.

Kada Harvard biznis rivju kaže da volontiranje vredi, onda zaista vredi

U tekstu „Tražite smisao i svrhu? Počnite da volontirate!“ čuveni poslovni časopis Harvard biznis rivju (HBR) naglašava da volontiranje ima dubok uticaj ne samo na razvoj veština, već na razvoj identiteta, samopouzdanja i profesionalne zrelosti. Ljudi koji volontiraju češće se osećaju ispunjeno, motivisano i spremno da prihvate profesionalne izazove, a upravo to privlači poslodavce.

Drugi HBR članak, „Volonterski programi koji zaista oduševljavaju zaposlene“, navodi da kompanije koje uključuju volonterske programe u svoje korporativne politike imaju bolje rezultate u angažovanju i zadržavanju talenata. To znači: volontiranje nije sporedna aktivnost, ono je deo strategije u najuspešnijim svetskim kompanijama.

Kada se sve ovo ukrsti sa podacima OECD, koji ističe da mladi koji su volontirali u tinejdž dobu dostižu više zarade i veće zadovoljstvo poslom kao odrasli, jasno je da volontiranje nije „dodatak“, već temelj.

Srbija i pogrešan utisak: zašto je volontiranje kod nas potcenjeno

U Srbiji, još uvek dominira uverenje da je volontiranje „lep gest“, ali ne i ozbiljan karijerni korak. Dodatni problem je što mnoge organizacije i institucije ne tretiraju volontiranje kao deo kadrovskog razvoja, već samo kao logističku ili društveno-korisnu pomoć.

Zbog toga se dešava da mladi ne prepoznaju volontiranje kao put ka zaposlenju, da organizacije ne koriste volontiranje kao „stručnu probu“ za nove kadrove, kao i da poslodavci često previde koliki potencijal nosi kandidat sa relevantnim volonterskim iskustvom.

Ipak, kad se volontiranje postavi na pravi način, s jasnim ciljevima, definisanim zadacima i dobrom mrežom ljudi, ono postaje ono što u svetu odavno jeste: ulaznica za posao, ponekad čak direktna.

Strateško volontiranje: tajna koju najuspešniji koriste već godinama

Prema analizi Univerziteta Valden, strateško volontiranje, ono koje je povezano sa profesijom ili veštinama koje želite da razvijete, donosi tri ključne prednosti: stičete iskustvo koje često ne možete dobiti ni u stažiranju, dobijate pristup ljudima koji oblikuju industriju i unosite korisne stavke (projekte, izveštaje, rezultate) u svoj CV.

Portal CHK u Velikoj Britaniji naglašava da je samo nekoliko sati nedeljno dovoljno da se stekne iskustvo koje će vas razlikovati od drugih kandidata. Slično, OECD ukazuje da volontiranje razvija dva najvažnija karijerna faktora današnjice: međuljudske veštine i sposobnost adaptacije. Alberta agencija za zapošljavanje navodi čak jedanaest načina na koje volontiranje može povećati vaše šanse da dobijete posao, od širenja mreže do razvoja specifičnih veština koje postaju vaš adut na intervjuu. A portal Etikal džobs ističe da volontiranje „otključava vrata“ u sektorima gde je konkurencija velika, jer omogućava da „zavirite unutra“ i pokažete se pre nego što pošaljete CV.

Zašto je volontiranje u suštini – probni rad koji ne možete da „padnete“

Kada volontirate u organizaciji, dešava se nešto što uobičajena prijava za posao nikada ne može da vam omogući. Ljudi vas upoznaju, vide u praksi vaš radni stil, procenjuju vašu inicijativu, primećuju vaš stav, pamte vašu energiju. I tada se dešava najbolja stvar:

organizacija vas više ne vidi kao „aplikanta“, već kao „člana tima“ koji je već tu.

To je razlog što mnoge internacionalne kompanije svoje stalne kadrove regrutuju baš iz redova volontera i stažista, jer je to najpošteniji, najprirodniji i najmanje rizičan odnos između dve strane.

5 ključnih saveta za one koji volontiraju da bi se zaposlili: Birajte volontiranje koje ima veze sa vašim profesionalnim interesovanjima. Pitajte za jasno definisane zadatke: tako gradite konkretne veštine. Sakupljajte dokaze o svom radu: izveštaje, prezentacije, postignute rezultate. Gradite mrežu. Veze su često važnije i od samog CV-a. Tražite preporuku na kraju: to je „zlatni bod“ u procesu zapošljavanja.



Prvi naredni događaj koji će zahtevati podršku volontera u Srbiji je specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, za koju se očekuje da će privući preko četiri miliona posetilaca i više od 130 zemalja iz celog sveta. Osim što će dati novi impuls razvoju domaće ekonomije, jedan ovakav mega-događaj će u velikoj meri doprineti unapređenju ugleda naše zemlje u svetu, pa će volonteri, kao lica sa kojima će posetioci najviše dolaziti u dodir, biti istinsko ogledalo naše zemlje.