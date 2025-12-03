Slušaj vest

Za razliku od mnogih rijaliti formata u kojima se od takmičara očekuje da prežive na minimumu hrane, da se bore za svaki obrok, da noći provode na pesku i da se bore sa kišom, vetrom i insektima - Exatlon je potpuno drugačiji svet. Ovde učesnici ne moraju da tragaju za hranom, ne strepe od vremenskih uslova i ne žive u improvizovanim skloništima. Naprotiv, svaki takmičar ima obezbeđene udobne kuće, krevet, privatnost i kvalitetne obroke svakog dana. Ishrana je balansirana, pripremljena tako da sportistima obezbedi snagu, energiju i potpun oporavak. Ništa od toga ne zavisi od rezultata na terenu, ali rezultati na terenu zavisi od dobre ishrane. Zato svi jedu isto, redovno i zdravo.

Razlog je jednostavan: u Exatlonu se traži isključivo snaga, brzina, tehnika i mentalna izdržljivost. Ništa drugo. Produkcija želi da takmičari svakog jutra ustanu odmorni, naspavani i fizički spremni za ono što ih čeka - brutalno zahtevne poligone na kojima se odlučuje sve.

A poligoni su srce Exatlona. Svaka epizoda donosi nove prepreke, nove izazove, nove targete i potpuno drugačije kombinacije snage i preciznosti. Takmičari jure preko klackalica, skaču u vodu, nose teške rekvizite, balansiraju, provlače se kroz tunele, a zatim, kada im puls dostigne maksimum, moraju da pogode cilj. Kugle, diskovi, kocke, koplja, obruči... Završni deo staze je često presudan i zahteva koncentraciju kakvu malo ko može da zadrži posle takve fizićke potrošnje.

Zato se u Exatlonu pobeda nikada ne dobija izdržavanjem gladi, nesanicom ili životom u teškim uslovima. Ovde se ne meri ko bolje podnosi komarce, kišu ili visok talas. Ne meri se ni ko se s kim druži, ko se posvađao ili ko se zaljubio. Sve to je deo svakog kolektiva od dvadesetak ljudi, ali u Exatlonu nema nikakav uticaj na ishod takmičenja.

Jedino što se računa jesu sekunde na stazi i pogoci u finalu.

Jedino što se ocenjuje jesu spremnost, fokus, eksplozivnost, tehnika, borbeni duh i mentalna stabilnost.

Ekipe Crvenih i Plavih žive u komforu, ali se svakog dana na borilištu sudaraju kao najljući rivali. Svaka trka, svaki duel i svaki poen gradi napetost koja kulminira u borbama za imunitet, eliminacionim dvobojima i velikim finalima. Statistika svakog takmičara - procenat pobeda, broj odlučujućih poena, sposobnost da presudi pod pritiskom - postaje ključna za strategiju tima.

Kako sezona odmiče, staze postaju sve brže i zahtevnije, a pogoci sve teži. Samo oni koji čuvaju glavu hladnom, a telo maksimalno pripremljenim, ostaju u trci za titulu. I baš zato Exatlon važi za najpoštenije sportsko nadmetanje na televiziji - niko nije eliminisan zbog gladi, vremena ili uslova, već isključivo zbog onoga što je pokazao na stazi.

Na kraju, šampion Exatlona nije onaj ko je preživeo - već onaj ko je pobeđivao. I zato je ovo takmičenje čista esencija sporta.

Sve informacije o kastingu i prijavama dostupne su na zvaničnom sajtu: exatlon.rs

IMATE JOŠ SAMO 72 SATA DA UHVATITE VOZ ZA DOMINIKANSKU REPUBLIKU! Prijave traju do 6. decembra!