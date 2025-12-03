Slušaj vest

Beograd ponovo postaje prestonica praznične čarolije - Zimska bajka se vraća u Savski park Beograda na vodi! Od 5. decembra do 5. januara, posetioci će svakog dana od 12 do 22 časa moći da uživaju u omiljenom prazničnom festivalu, uz bogat muzički i zabavni program, zimski bioskop na otvorenom, klizalište, gastronomske specijalitete i neponovljivu prazničnu atmosferu.

Svečano otvaranje i paljenje lampica zakazano je za 5. decembar u 17 časova, kada će Savski park zasijati u punom prazničnom sjaju, uz koncert, svirku i brojna iznenađenja za posetioce svih generacija. Zimska bajka i ove godine donosi više tematskih zona, osmišljenih tako da svako pronađe svoje omiljeno mesto za uživanje. Tokom narednih dana, na Instagram profilu @zimskabajka_beograd biće otkrivano više detalja o svakoj zoni, izvođačima i posebnim aktivacijama koje nas očekuju ove sezone.

Najraskošnije dekorisan praznični festival kod nas ujedno je i mesto najboljeg provoda, ukusne hrane i najlepših trenutaka sa porodicom i prijateljima. Posetioce očekuju klupske svirke, bendovi, DJ nastupi, kao i zimski bioskop pod otvorenim nebom, dok će ljubitelji leda uživati na velikom klizalištu sa odvojenim delovima za početnike i iskusne klizače.

Foto: Promo

Sa posebnom pažnjom pripremljen je i program novogodišnjeg dočeka. Uz odličnu muziku i energiju, dočekujemo 2026. godinu u srcu Beograda na vodi! Ulaz je besplatan, a kompletan program biće dostupan na sajtu zimskabajka.rs i na Instagram profilu @zimskabajka_beograd.