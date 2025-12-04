SPREMITE SE DA OD SMEHA, PADNETE SA SVOJIH STOLICA: NAJVEĆI REGIONALNI FESTIVAL STAND UP KOMEDIJE - SKUP 13. I 14. DECEMBRA U MTS DVORANI
Smeh ne poznaje granice, a upravo to dokazuje najveći regionalni festival stand-up komedije – SKUP, na kom će publika od količine humora doslovno pasti sa svojih stolica! Na jednom mestu dva uzastopna dana 13. i 14. decembra, okupiće se komičari iz svih bivših jugoslovenskih republika, što ga čini jedinstvenim događajem na ovim prostorima. Nikada do sada publika nije imala priliku da na jednoj sceni doživi ovoliko različitih stilova, humora i energije. Kupovina karata je na mtsdvorana.rs i blagajni mts Dvorane.
Tokom dve večeri publiku očekuje pravi spektakl, nastupi vrhunskih komičara, razmena kultura i energija koja prevazilazi sve granice! Ovo nije samo još jedan stand-up događaj – ovo je festival koji piše istoriju komedije na Balkanu.
SPISAK IZVOĐAČA PO VEČERIMA
Prvo veče – 13. decembar
Neša Bridžis
Miguel Jaramillo
Ivana Naskova
Goran Vugrinec
Aleksandar Šuković
Igor Šuković
Ivan Tomić
Hazim Mujčinović
Drugo veče 14. decembar
Goran Vinčić
Jagoda Jovanović
Srdjan Slijepčević
Branko Krsmanović
Marko Puljiz
Bojan Velevski
Nenad Stefanovski
Nikola Silić