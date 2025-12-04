Smeh ne poznaje granice, a upravo to dokazuje najveći regionalni festival stand-up komedije – SKUP, na kom će publika od količine humora doslovno pasti sa svojih stolica! Na jednom mestu dva uzastopna dana 13. i 14. decembra, okupiće se komičari iz svih bivših jugoslovenskih republika, što ga čini jedinstvenim događajem na ovim prostorima. Nikada do sada publika nije imala priliku da na jednoj sceni doživi ovoliko različitih stilova, humora i energije. Kupovina karata je na mtsdvorana.rs i blagajni mts Dvorane.