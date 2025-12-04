Slušaj vest

Radnja serije počinje u Beogradu krajem devedesetih. Grupa srednjoškolaca maturira. Marina Božić je devojka Pavla Filipovića, školskog siledžije. Nakon što Marina uhvati Pavla tokom odnosa s drugom devojkom, u kupatilu tokom mature, napušta zabavu. Nikola Isidorović joj se pridružuje i vode ljubav u njegovom autu. Marina ostaje trudna i njen otac Rade Božić, vlasnik uspešne kompanije hrane za pse “RBG”, govori joj da se uda za Pavla, ne znajući šta se desilo između nje i Nikole. Ta noć ispunjena uzbuđenjima, glasnom muzikom i alkoholom ostaće im svima u sećanju kao kraj jedne ere i početak nove faze u njihovim životima.

Prolazi dvadeset godina. Pavle radi za “RBG”, a Nikola je zabušant koji radi kao šetač pasa. Pavle i Marina su u ne tako srećnom braku i imaju sina srednjoškolca, Arsenija. U njihovoj kući živi i drčna sluškinja Ceca. Marina Nikolu unajmljuje za svog psa Evu i, setivši se šta se desilo između njih dvoje na maturskoj večeri, odlučuje da uradi DNK test kako bi utvrdila da li je Arsenije Nikolin sin. Ispostavlja se da jeste. To je glavni zaplet serije: Nikola se snalazi u roditeljstvu, Pavle ponižava njegovo upadanje, Arsenije pokušava da bude u dobrim odnosima sa obojicom, dok Marina počinje romansu s Nikolom. Pavle vara Marinu s Tatjanom Milenković, glavnom negativkom.

Nikolinu porodicu čine otac Ilija, majka Dana i mlađa sestra Tara. Ilija ima prodavnicu tkanine, Dana je večito nezadovoljna svojim životom, dok je Tara, koja radi u “RBG” nesrećna u ljubavi. Nikolini nerazdvojni prijatelji su, još od srednje škole, Kristina Bajčetić i Slobodan Kokot. Kristina ima radio- stanicu Plej i pušta staru pop-rok muziku. Sloba je zabušant koji živi sa očuhom Danilom. Nikola, Kristina i Sloba žive živote kao da se u tih 20 godina nije ništa promenilo, i dalje poštujući zakletvu koju su položili pre mnogo vremena - da nikada neće imati stalan posao, ozbiljnu vezu i porodicu.