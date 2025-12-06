Nizale su se pesme, a publiku je posebno oduševio duet Lušina i Željka Vasića “Ova noć neće biti ponovo”. Medju duetima koji su zavladali svim radio stanicama ovog meseca je i “Dva života” koji je Lušin otpevao sa koleginicom Sonjom Kocić. Veliko iznenadjenje na koncertu bilo je i pojavljivanje legendarnog pevača Slavka Banjca s kojim je Dule otpevao nekoliko pesama. A za kraj pevač koji sve više oduševljava slušaoce, otpevao je i pesmu koja mu je donela najveću popularnost “Kad bih znao da je sama”, obradu Mikija Jevremovića, čija je ćerka Jelena uživala u divnoj večeri i nije zadržala suze na prve taktove pesme svog oca.