Agencija Fabrika i ove godine organizuje tradicionalni humanitarni novogodišnji modni događaj za decu Prihvatilišta, koji će biti održan 14. decembra u 19 časova, u hotelu Metropol Palace, sala „Nikola Tesla“. Veče će biti ispunjeno poklonima, osmesima i najtoplijom novogodišnjom atmosferom.

Deca Prihvatilišta već tradicionalno, još od 2011. godine, šalju svoja pisma i crteže Deda Mrazu na adresu Fabrike, a svako od njih u pismu otkriva i ko je njegova omiljena javna ličnost koju bi želeli da upoznaju. Njihove želje biće i ispunjene: dvadesetak poznatih ličnosti uručiće deci poklone koje su poželela.