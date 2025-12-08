Slušaj vest

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar održaće koncert  9. decembra u Sava Centru, a dolazak ove jedinstve muzičke formacije u svetu u srpsku prestonicu naišao je na interesovanje domaće publike. 

Gala muzičko veče doneće nezaboravnu emociju repertoarom koji obuhvata klasična dela Bartoka, Bramsa, Lista, tradicionalne mađarske i romske melodije, filmsku muziku a sve u prepoznatljivom, dinamičnom izvođenju maestralnih muzičara. 

Orkestar „100 violina”  danas broji 138 članova – violinista, violista, čelista, kontrabasista, majstora cimbala, a svaki njihov nastup završava se nezaboravnim zajedničkim finalom, u kojem svi muzičari sviraju u potpunom jedinstvu.  

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar Music Time Production promo (5).jpg
Foto: Music Time Production Promo

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar, osnovan 1985. godine, već četiri decenije oduševljava publiku širom sveta, nastupali su u više od 50 zemalja i ponosi su nosioci prestižnih priznanja među kojima su Nagrada za mađarsko nasleđe i titula Hungaricum, dok je 2000. godine upisan u Ginisovu knjigu rekorda. 

Njihov nastup u Sava Centru nastavak je tradicije održavanja koncerata „100 violina“ upravo na sceni Plave dvorane, a da beogradska publika gaji poštovanje prema njihovom radu, svedoči i interesovanje koje je pokazala povodom održavanja ovogodišnjeg koncerta. 

Ulaznice su u prodaji putem servisa tickets.rs , kao i na prodajnom mestu u Sava Centru. Ne propustite priliku da uživate u nezaboravnom koncertnom iskustvu, majstorstvu muziciranja i emociji koju donosi Budimpeštanski romski simfonijski orkestar!

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar Music Time Production promo (4).jpg
Foto: Music Time Production Promo