SVAKA NAGRADA VREDI VIŠE – I OVE GODINE ĆE MVP MOZZART SPORT IMATI HUMANITARNI KARAKTER
Fondacija Mozzart brani titulu MVP humanosti! Celokupni humanitarni fond od 20.700.000 dinara sa MVP Mozzart Sport 2024 usmeren je za unapređenja kvaliteta života dece bez roditeljskog staranja u Srbiji, a i ove godine će izbor koji organizuje najčitaniji sportski portal u zemlji imati humanitarni karakter.
Svaka nagrada će opet „vredeti više“, ali najpre da pogledamo kako se širio „pogled srcem“ u velikoj akciji obnove domova za nezbrinutu decu:
U saradnji sa Fondacijom Angelina, ove godine realizovane su donacije letnjikovaca, kao i sportskih mobilijara i rekvizita u domovima „Jefimija” u Kruševcu, „Vera Blagojević” u Banji Koviljači, „Stanko Paunović” u Negotinu, „Spomenak” u Pančevu, „Duško Radović” u Nišu, kao i u Zaklopači (u okviru Zvečanske).
Zahvaljujući donacijama Fondacije Mozzart, mališani su dobili lepši prostor za igru i aktivnosti na otvorenom,a izgrađen je teren za mali fudbal sa veštačkom travom u Malom Orašju.
Takođe, organizovan je i sportsko-edukativni vikend u SC Kovilovo za decu iz domova širom Srbije. Mališani su pokazali veliki dar za fudbal, košarku, ali i glumu, crtanje, pevanje… I još jednom se pokazalo da talenat, zaista, nema cenu. Nema veze ni sa finansijskim mogućnostima, ni sa životnim sudbinama, važno je samo da neko veruje u njihove želje. I da im pruži ruku podrške, zagrljaj i priliku da sanjaju velike snove.
Zato se humana misija nastavlja i ove godine, Fondacija Mozzart donira 500.000 dinara za svaku nagradu.
