Fondacija Mozzart brani titulu MVP humanosti! Celokupni humanitarni fond od 20.700.000 dinara sa MVP Mozzart Sport 2024 usmeren je za unapređenja kvaliteta života dece bez roditeljskog staranja u Srbiji, a i ove godine će izbor koji organizuje najčitaniji sportski portal u zemlji imati humanitarni karakter.

Svaka nagrada će opet „vredeti više“, ali najpre da pogledamo kako se širio „pogled srcem“ u velikoj akciji obnove domova za nezbrinutu decu:

U saradnji sa Fondacijom Angelina, ove godine realizovane su donacije letnjikovaca, kao i sportskih mobilijara i rekvizita u domovima „Jefimija” u Kruševcu, „Vera Blagojević” u Banji Koviljači, „Stanko Paunović” u Negotinu, „Spomenak” u Pančevu, „Duško Radović” u Nišu, kao i u Zaklopači (u okviru Zvečanske).

Zahvaljujući donacijama Fondacije Mozzart, mališani su dobili lepši prostor za igru i aktivnosti na otvorenom,a izgrađen je teren za mali fudbal sa veštačkom travom u Malom Orašju.