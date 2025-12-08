Slušaj vest

Fondacija Mozzart brani titulu MVP humanosti! Celokupni humanitarni fond od 20.700.000 dinara sa MVP Mozzart Sport 2024 usmeren je za unapređenja kvaliteta života dece bez roditeljskog staranja u Srbiji, a i ove godine će izbor koji organizuje najčitaniji sportski portal u zemlji imati humanitarni karakter.

Svaka nagrada će opet „vredeti više“, ali najpre da pogledamo kako se širio „pogled srcem“ u velikoj akciji obnove domova za nezbrinutu decu: 

 U saradnji sa Fondacijom Angelina, ove godine realizovane su donacije letnjikovaca, kao i sportskih mobilijara i rekvizita u domovima „Jefimija” u Kruševcu, „Vera Blagojević” u Banji Koviljači, „Stanko Paunović” u Negotinu, „Spomenak” u Pančevu, „Duško Radović” u Nišu, kao i u Zaklopači (u okviru Zvečanske).

Zahvaljujući donacijama Fondacije Mozzart, mališani su dobili lepši prostor za igru i aktivnosti na otvorenom,a izgrađen je teren za mali fudbal sa veštačkom travom u Malom Orašju.

Takođe, organizovan je i sportsko-edukativni vikend u SC Kovilovo za decu iz domova širom Srbije. Mališani su pokazali veliki dar za fudbal, košarku, ali i glumu, crtanje, pevanje… I još jednom se pokazalo da talenat, zaista, nema cenu. Nema veze ni sa finansijskim mogućnostima, ni sa životnim sudbinama, važno je samo da neko veruje u njihove želje. I da im pruži ruku podrške, zagrljaj i priliku da sanjaju velike snove.

Zato se humana misija nastavlja i ove godine, Fondacija Mozzart donira 500.000 dinara za svaku nagradu. 

