Slušaj vest

Spremate se za najsvečaniju noć u godini i pitate se kako da vaša kosa izgleda kao iz salona, a da sve uradite sami kod kuće?

Upravo zato vam, magazin Lepa&Srećna donosi potpuno besplatan Hair Masterclass by Vasilisa Maljm.

Pozivamo vas da nam se pridružite u subotu, 13. decembra, od 16 do 19 časova, u atrijumu Big Fashion šoping centra, u Višnjičkoj 84, gde ćete imati jedinstvenu priliku da naučite kako jednostavno i brzo do glamurozne novogodišnje frizure, čujete vrhunske savete stručnjaka i osvojite vredne nagrade!

Događaj će upotpuniti naši partneri GARNIER Fructis i

Black’n’Easy My Way, koji će obezbediti vredne poklone za sve učesnike takmičarskog dela, dok će u okviru nagradne igre, 5 najsrećnijih posetilaca, Garnier obradovati svojim proizvodima. Da podsetimo, kao prirodni brend #1 na svetu, Garnier godinama posluje u ime lepote. Od 1904. godine pružaju efikasne i inovativne proizvode kroz kombinovanje velikodušnosti prirode sa efikasnom negom kose i kože. Njihovi proizvodi obogaćeni su prirodnim sastojcima i prilagođeni potrebama svake žene i muškarca širom sveta.

Na samom događaju, Black’n’Easy My Way, imaće svoj štand sa kafom uz besplatnu degustaciju za sve posetioce.

Šta vas očekuje?

Jedna od najuticajnijih hairstylistkinja današnjice, Vasilisa Maljm, pokazaće vam, korak po korak, kako da dođete do novogodišnje frizure koju svako može sam da napravi kod kuće, bez skupih uređaja i bez stresa. Vasilisa će vam otkriti kako da frizura izgleda lepo, luksuzno i moderno, kako da ostane postojana cele noći i kako da kosu unapred pripremite i uskladite sa celokupnim stajlingom.

Stručnost i kreativnost

Vasilisa je talentovana i iskusna stilistkinja frizura sa više od pet godina profesionalnog iskustva. Specijalizovana za izradu modnih i klijentskih frizura, a njena filozofija je da dobra frizura ne može postojati bez zdrave kose. Tokom karijere radila je sa klijentima iz modne scene, poznatim pevačicama, uspešnim ženama i modnim brendovima, a njeni radovi su se našli u prestižnim magazinima kao što su Elle, Vogue i Harper’s Bazaar. Vasilisa kombinuje stručnost, kreativnost i pažnju prema zdravlju vlasišta kako bi svaka klijentkinja imala kosu koja je istovremeno lepa, jaka i negovana.

U ovom Masterclass-u fokus će biti na kreiranju ultimativnog glam frizerskog izgleda – holivudskih talasa, koji predstavljaju „go-to“ frizuru za sve prilike. Pokazaćemo kako ovaj stil može biti prilagođen različitim dužinama kose, uz naglasak da model ima dugu kosu, dok istovremeno učesnice dobijaju savete kako frizuru prilagoditi i kraćim dužinama, uz prilagođavanje obliku glave i licu svake žene.

Takmičarski deo

Nakon Masterclassa, učesnice će imati priliku da same naprave demonstriranu frizuru, sofisticirane holivudske talase koji izgledaju profesionalno i elegantno, bez obzira na tip ili dužinu kose!

Možete da se prijavite u paru, kako bi jedna drugoj napravile frizuru. Stručni žiri će proglasiti pobednice koje očekuju vredne nagrade naših partnera. PRIJAVITE SE ZA TAKMIČENJE

Panel diskusija „Prevencija opadanja kose“

BROJ MESTA JE OGRANIČEN!

PRIJAVITE SE ODMAHi ne čekajte poslednji trenutak, već osigurajte svoje mesto i naučite sve što vam je potrebno da u najluđoj noći zablistate kao nikad do sada.

Vidimo se u Big Fashion šoping centru, u subotu, 13. decembra, od 16 do 19 časova, gde će vas Vasilisa Maljm odvesti u svet novogodišnjih glam transformacija. Budite deo najlepšeg beauty događaja ove zime!