– Nove epizode porodične serije „Krunska 11“, u produkciji Zillion filma i TS Media, stigle su na Superstar TV kanal, osvajajući srca svih generacija gladalaca. Tokom prethodnih sezona, taj domaći hit privukao je pažnju javnosti kroz zabavne komšijske zaplete i emotivnu atmosferu koja neguje duh zajedništva, a odsustvo scena nasilja seriju je naročito približilo i najmlađoj publici.

Obilje smeha i svakodnevne drame stanara nalaze se u srži serije, koja na duhovit način otkriva dešavanja jednog omanjeg komšiluka, i to kroz scene realnog života, ali i kroz tajne, ljubavi i raskide. Nove epizode počele su sa emitovanjem 1. decembra, svakog radnog dana od 21 čas, baš kada je porodica na okupu, spremna za nove anegdote i avanture prepoznatljivih junaka.

„Rad na seriji “Krunska 11” za mene je posebno iskustvo kroz koje rastem i sazrevam kao glumica, ali i kao osoba. Ove sezone pridružili su nam se novi likovi koji donose dodatnu dinamiku i svežinu radnji i verujem da će publika uživati u novim odnosima i preokretima. Priča postaje sve uzbudljivija, ali ostaje verna svojoj suštini - toplini, humoru i iskrenim emocijama. “Krunska 11” je serija bez nasilja, namenjena celoj porodici, serija koja spaja generacije i podseća koliko su ljudskost i zajedništvo važne vrednosti“, izjavila je Anica Lazić, koja u seriji tumači ulogu Ketrin – lika koji je postao sinonim za snagu, hrabrost i nepredvidivost tokom prethodnih sezona.

Foto: Telekom Srbija

Ketrin je mlada devojka, obrazovana i talentovana, ujedno jedan od novih likova, koji u seriju unosi svežinu, dinamiku i dodatnu energiju za zabavu cele porodice. Osim novih likova, decembarske epizode serije „Krunska 11“ donose i nove ljubavne priče, zaplete, porodične izazove, ali i vizuelno osveženje u renoviranoj zgradi, koja je dom glavnim likovima i njihovim životnim dešavanjima.

Harizmatične likove ovog neobičnog komšiluka na male ekrane donose, osim Anice Lazić, brojni poznati glumci- Zoran Cvijanović, Nada Blam, Miodrag Radonjić, Danica Radulović, Milica Tomašević, Miloš Đorđević, Teodora Ristovski i mnogi drugi. Autorski tim serije predvodi Lazar Ristovski, koji uz Aleksandru Kostadinović potpisuje scenario tog kinematografskog ostvarenja, dok režijski duo čine Kosta Đorđević i Dušan Popović.

U vremenu brzih, globalnih promena, rastućeg generacijskog jaza i obilja igranog sadržaja koji je namenjen različitim segmentima publike, „Krunska 11“ kroz svaku epizodu insistira na zajedništvu, toplini i vrednostima koje su jednako važne svim generacijama, što je čini svakodnevnim povodom za okupljanje ispred malih ekrana.