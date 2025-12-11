Slušaj vest

Beogradska publika je konačno dočekala svetski poznatog crossover pijanistu MAKSIMA Mrvicu, koji je po prvi put nastupio u punoj MTS Dvorani. Ovaj koncert je deo njegove aktuelne svetske turneje „Segmenti“, koja je do sada obišla Aziju i Evropu, beležeći rasprodate dvorane i oduševljenje publike na svim meridijanima.

1/6 Vidi galeriju MAKSIM Mrvica održao prvi koncert u Beogradu Foto: Marina Pešić

Koncert je protekao u znaku vrhunske produkcije i audio-vizuelnih efekata, a u svakom odsviranom tonu je bilo puno strasti, emocija, predanosti, harizme i virtuoznosti MAKSIMA i njegovog benda. Scena je bila dizajnirana tako da istakne klavir kao centralni instrument, uz pažljivo pozicionirane gudače, bubnjeve, flautu, obou i perkusije, što je omogućilo bogat, slojevit i izuzetno sofisticiran zvuk. Svaki instrument je bio precizno ozvučen, a balans između klavira i pratećih instrumenata je bio besprekoran, što je omogućilo da se istaknu i najsuptilniji detalji u interpretaciji.

Foto: Marina Pešić

Rasveta je bila dinamična, prilagođena svakoj kompoziciji, sa specijalnim svetlosnim efektima koji su pratili promene tempa i emocija u muzici. Multimedijalni elementi su bili integrisani tako da ne odvlače pažnju od muzike, već je dopunjuju i pojačavaju emotivni utisak. Za vizuelizaciju korišćeni su i LED ekrani i projektori, čime je dodatno pojačan doživljaj publike, posebno tokom izvođenja numera kao što su „Exodus“, „Pirates of the Caribbean“ i „Game of Thrones“.

Foto: Marina Pešić

Na repertoaru su se našle i numere sa poslednjeg albuma „Segmenti“, koji spaja klasiku i savremene hitove, a publika je uživala i u monumentalnim delima Šopena, Prokofjeva i Čajkovskog, ali i hitovima legendarnih grupa ABBA i Queen. Jedan od najintenzivnijih trenutaka koncerta je bilo izvođenje kompozicije „Prokofiev Fantasy“, koju Maksim opisuje kao tehnički najzahtevniju, skoro nesvirljivu, ali istovremeno i najzabavniju za izvođenje.

Foto: Marina Pešić

Publika je, očarana energijom, harizmom i inovativnim pristupom muzici, uživala u svakom trenutku koncerta, nagrađujući MAKSIMA i njegov bend dugotrajnim aplauzima i ovacijama. Ovaj nastup je još jednom potvrdio da je MAKSIM Mrvica jedan od najcenjenijih pijanista današnjice i da njegovi koncerti ostavljaju snažan utisak na sve generacije ljubitelja muzike širom sveta.