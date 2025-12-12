Slušaj vest

Uz novi broj vašeg omiljenog TV vodiča „TV Ekran“, koji stiže uz Kurir, čeka vas koristan i neizostavan poklon za svaki dom – praktična lupa!

Bez obzira na to da li čitate sitna uputstva, proveravate deklaracije, radite neke fine kućne popravke ili jednostavno želite jasniji pregled teksta, ova lupa biće vaš mali, ali moćni saveznik. Laka je, praktična i uvek spremna da pomogne onda kada je najpotrebnije.

Uživajte u najtačnijim TV programima, preporukama, pričama o omiljenim zvezdama i korisnim savetima – a sada i uz poklon koji olakšava svakodnevicu!

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Gavrilo Ivanković i Nikola Brun: Upoznajte novog Milana i novog Žiku: Mladi glumci otkrivaju kako je igrati braću u „Povratku Žikine dinastije“ i praunuke prijatelja koje su na velikom platnu oživeli Dragomir Gidra Bojanić i Milan Todorović.

Anica Lazić: „Krunska 11“ je serija bez nasilja i namenjena je celoj porodici.

Una Lučić: Svaka uloga ima svoju boju i energiju i traži da joj se posvetiš.